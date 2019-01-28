به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بینالملل کانون، کانون کودک و نوجوان خانه تئاتر و مرکز تئاتر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان فرصتی را فراهم آوردهاند تا علاقهمندان حوزه نمایشنامه خوانی در نشستهای ماهانه گردهم آمده و با نمایشخوانی کودک آشنا شوند.
بر اساس جدول اعلام شده این اجراها از ۱۳ بهمن ۱۳۹۷ آغاز خواهد شد. در نخستین گام نمایشنامه «نخستین پرواز» به کارگردانی حامد سید در این روز میزبان هنرمندان و علاقهمندان است.
در روز ۴ اسفند امسال به کارگردانی هلیا میرهادی اثر «یه خونه قد غربیل» نمایشخوانی میشود.
اجراهای گروه «نمایشخوانی توکا» ۱۷ فروردین ۱۳۹۸ از سر خواهد گرفت. در این روز «خورشید کجاست؟» به کارگردانی المیرا پارسا، در روز ۱۴ اردیبهشت سال آینده «مهمان جامانده» به کارگردانی طهورا کریمخانی و در روز ۱۸ خرداد هم نمایشنامه «پهلوان دختر» به کارگردانی رکسانا عبقری میزبان علاقهمندان خواهند بود.
برنامههای نمایشخوانی راس ساعت ۱۸ در مرکز تولید تئاتر و تئاتر عروسکی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان واقع در پارک لاله تهران برگزار خواهد شد.
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