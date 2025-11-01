به گزارش خبرگزاری مهر، خانواده شاهد، ایثارگر و جانباز عضو بنیاد شهید و امور ایثارگران از امروز شنبه ۱۰ آبان تا دوشنبه ۱۰ آذرماه می‌توانند با مراجعه به نشانی navideshahed.com در این مسابقه شرکت کنند.

مسابقه تدبر در قرآن که اداره‌کل فرهنگی و تبلیغات بنیاد شهید و امور ایثارگران آن را در راستای اجرای طرح ملی «زندگی با آیه‌ها» برگزار می‌کند، به صورت تک‌مرحله‌ای و مجازی برگزار می‌شود.

براین اساس به ۴۰ نفر از شرکت‌کنندگان در این مسابقه که امتیاز کامل را دریافت کنند به قید قرعه مبلغ ۳۰ میلیون ریال، اهدا می‌شود.