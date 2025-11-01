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۱۰ آبان ۱۴۰۴، ۱۳:۰۸

برگزاری مسابقه تدبر در قرآن ویژه خانواده‌های شاهد و ایثارگر

برگزاری مسابقه تدبر در قرآن ویژه خانواده‌های شاهد و ایثارگر

مسابقات تدبر در قرآن در راستای اجرای طرح ملی «زندگی با آیه‌ها» ویژه خانواده شاهد و ایثارگر برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، خانواده شاهد، ایثارگر و جانباز عضو بنیاد شهید و امور ایثارگران از امروز شنبه ۱۰ آبان تا دوشنبه ۱۰ آذرماه می‌توانند با مراجعه به نشانی navideshahed.com در این مسابقه شرکت کنند.

مسابقه تدبر در قرآن که اداره‌کل فرهنگی و تبلیغات بنیاد شهید و امور ایثارگران آن را در راستای اجرای طرح ملی «زندگی با آیه‌ها» برگزار می‌کند، به صورت تک‌مرحله‌ای و مجازی برگزار می‌شود.

براین اساس به ۴۰ نفر از شرکت‌کنندگان در این مسابقه که امتیاز کامل را دریافت کنند به قید قرعه مبلغ ۳۰ میلیون ریال، اهدا می‌شود.

کد مطلب 6641141
فاطمه علی آبادی

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