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۱۰ آبان ۱۴۰۴، ۱۲:۳۷

امینی: ۳۰۰ دانش‌آموز ورامینی به مناطق عملیاتی جنوب کشور اعزام شدند

امینی: ۳۰۰ دانش‌آموز ورامینی به مناطق عملیاتی جنوب کشور اعزام شدند

ورامین- فرمانده ناحیه بسیج امام حسین (ع) ورامین از اعزام کاروان دانش‌آموزی راهیان نور به مناطق عملیاتی جنوب کشور با هدف ترویج فرهنگ ایثار و آشنایی نسل جوان با ارزش‌های دفاع مقدس خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مهدی امینی، ظهر شنبه، در جمع خبرنگاران، از اعزام کاروان دانش‌آموزی راهیان نور به مناطق عملیاتی جنوب کشور با هدف ترویج فرهنگ ایثار و آشنایی نسل جوان با ارزش‌های دفاع مقدس خبر داد.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج امام حسین (ع) ورامین در ادامه اظهار داشت: در این مرحله، ۶ دستگاه اتوبوس حامل ۲۶۴ نفر از دانش‌آموزان پایه دهم به همراه مربیان و عوامل اجرایی به استان خوزستان اعزام شدند تا در قالب اردوی معنوی راهیان نور از یادمان‌های دفاع مقدس بازدید کنند.

وی با تأکید بر اینکه اردوی راهیان نور مدرسه‌ای برای تربیت نسل مؤمن، انقلابی و مسئولیت‌پذیر است، افزود: هدف از برگزاری این اردوها، انتقال فرهنگ ایثار، ازخودگذشتگی و مقاومت به نسل جوان و آشنایی آنان با رشادت‌های رزمندگان دوران دفاع مقدس است.

فرمانده سپاه ورامین تصریح کرد: دانش‌آموزان در این سفر با روایت‌های راویان دفاع مقدس از نزدیک آشنا می‌شوند و فضای جبهه و مجاهدت رزمندگان اسلام را درک خواهند کرد.

امینی با اشاره به استمرار دشمنی‌های استکبار جهانی با ملت ایران گفت: همان قدرت‌هایی که صدام را به حمله علیه ایران تحریک کردند، امروز نیز در عرصه‌های مختلف علیه محور مقاومت توطئه می‌کنند، اما ملت ایران با روحیه ایستادگی و تبعیت از راه شهدا، این نقشه‌ها را ناکام می‌گذارد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: دانش‌آموزان در این سفر معنوی با شهدا پیمان می‌بندند تا با ایمان، تلاش و بصیرت، راه آنان را ادامه دهند و در آینده، سازندگان تمدن نوین اسلامی باشند.

کد مطلب 6641147

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    نظرات

    • هانیه FR ۱۲:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۰
      0 0
      پاسخ
      تجربه قشنگ و ارزشمندی برای دانش آموزان شد

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