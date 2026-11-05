به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین انوری صبح پنجشنبه از اعزام هزار و ۶۰۰ نفر از دانش‌آموزان مقطع متوسطه دوم بویراحمد به مناطق عملیاتی جنوب کشور در قالب کاروان راهیان نور خبر دادو اظهار کرد: از مجموع دانش‌آموزان اعزامی، ۳۰۰ نفر به مدت سه شبانه‌روز از مناطق عملیاتی و یادمان‌های دفاع مقدس در استان خوزستان بازدید خواهند کرد.

وی افزود: دانش‌آموزان در این سفر معنوی از یادمان شهدای هویزه، شلمچه، فتح‌المبین و معراج شهدای اهواز بازدید می‌کنند و با رشادت‌ها، ایثارگری‌ها و فداکاری‌های رزمندگان اسلام در دوران هشت سال دفاع مقدس آشنا خواهند شد.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج انصارالحسین(ع) شهرستان بویراحمد با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای این اردو بیان کرد: در طول این سفر سه‌شبانه‌روزی، برنامه‌های متنوع فرهنگی، مذهبی و دینی برای دانش‌آموزان اجرا می‌شود و همچنین از ظرفیت راویان و رزمندگانی که در دوران هشت سال دفاع مقدس در مناطق عملیاتی حضور داشته‌اند، استفاده خواهد شد.

سرهنگ انوری ادامه داد: این راویان با بیان خاطرات و روایت وقایع دوران دفاع مقدس، چگونگی تجاوز دشمن بعثی و مقاومت و ایستادگی رزمندگان اسلام در برابر متجاوزان را برای دانش‌آموزان بازگو می‌کنند تا نسل جوان و نوجوان که آن دوران را تجربه نکرده‌اند، با واقعیت‌های جنگ تحمیلی و حماسه‌آفرینی‌های رزمندگان آشنا شوند.

وی هدف از اعزام دانش‌آموزان در قالب کاروان راهیان نور را ترویج فرهنگ ایثار، مقاومت و شهادت و آشنایی نسل جوان با ارزش‌های دفاع مقدس عنوان کرد و گفت: حضور در مناطق عملیاتی، مشاهده یادمان‌های شهدا و شنیدن روایت‌های مستقیم رزمندگان، نقش مؤثری در تقویت روحیه خودباوری، اعتمادبه‌نفس و باورهای اعتقادی دانش‌آموزان دارد.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج انصارالحسین(ع) شهرستان بویراحمد اضافه کرد: انتظار می‌رود دانش‌آموزان پس از بازگشت از این سفر معنوی، آموخته‌ها و تجربه‌های خود را با هم‌کلاسی‌ها و همشهریانشان به اشتراک بگذارند و به‌عنوان سفیران فرهنگ ایثار و شهادت، در انتقال ارزش‌های دفاع مقدس به نسل‌های آینده نقش‌آفرینی کنند.