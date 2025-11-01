روسها: فرود نیروهای اوکراینی در کراسنوارمیسک ناکام ماند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وزارت دفاع روسیه از ناکام گذاشتن تلاش نظامیان اوکراینی برای فرود در نزدیکی کراسنوارمیسک خبر دادند.

در بیانیه وزارت دفاع روسیه آمده است: تلاش نیروهای عملیات ویژه اداره اصلی اطلاعات وزارت دفاع اوکراین برای فرود با بالگرد در یک کیلومتری شمال غربی کراسنوارمیسک خنثی شد و ۱۱ نظامی اوکراینی کشته شدند.

در بیانیه وزارت دفاع روسیه همچنین از هدف قرار گرفتن تأسیسات انرژی مورد استفاده صنایع نظامی و زیرساختهای فرودگاه‌های نظامی از سوی ارتش روسیه خبر داده شده است.

نیروهای واحد غرب ارتش روسیه ضمن تقویت مواضع تاکتیکی خود، نیروهای اوکراینی محاصره شده در کوبیانسک را هدف قرار دادند.

همچنین در بیانیه وزارت دفاع روسیه از خنثی سازی هفت حمله دشمن با هدف شکست محاصره نیروهایش در شهرک گرشنو در دونتسک خبر داده شده است.

وزارت دفاع روسیه همچنین از انهدام شهپاد اوکراینی در شمال غربی دریای سرخ خبر داد و بیان کرد: نیروهای روسی در شمال، شرق و جنوب شرقی دیمیتروف در دونتسک، به پیشروی ادامه دادند.