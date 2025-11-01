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۱۰ آبان ۱۴۰۴، ۹:۳۷

«حملات مرگبار» روسیه علیه نیروهای اوکراینی در «سومی»

«حملات مرگبار» روسیه علیه نیروهای اوکراینی در «سومی»

روسیه از کشته شدن تعداد زیادی از نیروهای مسلح اوکراین در جریان حملات مرگبار در محور «سومی» خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، روسیه اعلام کرده که نیروهای اوکراینی و به صورت مشخص تیپ ۷۱ و هنگ تهاجمی ۲۲۵ در جریان حملات پی در پی در محور «سومی» متحمل تلفات و خسارات گسترده‌ای شده‌اند.

بر اساس این گزارش، سرویس امنیت روسیه تاکید کرد که تقریباً به صورت کامل نیروهای تیپ و هنگ تهاجمی مذکور در این حملات مرگبار از بین رفته‌اند.

پیشتر نیروهای هنگ ۲۲۵ برای انجام ضد حمله علیه نیروهای روسیه مستقر شده بودند که در جریان حملات این نیروها ۸۰ درصد از آنها جان خود را از دست داده و افراد باقی مانده، مواضع خود را ترک کردند.

نیروهای روسیه یک منطقه امنیتی در سومی ایجاد کرده‌اند؛ این اقدام بنا به گفته رئیس جمهور روسیه در پی حمله اوکراین به منطقه کورسک صورت گرفت.

کد مطلب 6640790

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    نظرات

    • فریدون IR ۱۷:۲۴ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۰
      2 0
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      تا آخرین مذکر اوکراینی را دلقک فدای منافع کثیف اروپا و آمریکا میکند تا نسل های آینده در اوکراین انگلیسی فرانسوی المانی ...باشند این یعنی نسل کشی
    • علی اصغرشکرزاده FR ۱۷:۲۸ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۴
      0 0
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      زلنسکی دلقک مزدور ناتو وغرب به ویژه شیطان بزرگ عامدانه کشور زیبای اوکراین با جنگ با روسیه به نابودی کشاند وارتش اوکراین ومردم اوکراین وزیرساخت کشور اوکراین رانابود کرد وهنوزم غرب بویژه انگلیس خبیث وشیطان بزرگ جهت مقابله با روسیه ازاین دلقک یهودی اوکراینی استفاده میکنند

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