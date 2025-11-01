«حملات مرگبار» روسیه علیه نیروهای اوکراینی در «سومی»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، روسیه اعلام کرده که نیروهای اوکراینی و به صورت مشخص تیپ ۷۱ و هنگ تهاجمی ۲۲۵ در جریان حملات پی در پی در محور «سومی» متحمل تلفات و خسارات گسترده‌ای شده‌اند.

بر اساس این گزارش، سرویس امنیت روسیه تاکید کرد که تقریباً به صورت کامل نیروهای تیپ و هنگ تهاجمی مذکور در این حملات مرگبار از بین رفته‌اند.

پیشتر نیروهای هنگ ۲۲۵ برای انجام ضد حمله علیه نیروهای روسیه مستقر شده بودند که در جریان حملات این نیروها ۸۰ درصد از آنها جان خود را از دست داده و افراد باقی مانده، مواضع خود را ترک کردند.

نیروهای روسیه یک منطقه امنیتی در سومی ایجاد کرده‌اند؛ این اقدام بنا به گفته رئیس جمهور روسیه در پی حمله اوکراین به منطقه کورسک صورت گرفت.