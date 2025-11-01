به گزارش خبرگزاری مهر، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان مازندران با صدور اطلاعیه‌ای از عموم مردم دعوت کرد تا در راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان با شعار «متحد و استوار در برابر استکبار» حضور پرشور داشته باشند.

مسیرها، زمان حرکت و مکان‌های تجمع مراسم یوم‌الله ۱۳ آبان در شهرها و بخش‌های مختلف استان به شرح زیر اعلام شد:

در ساری، مراسم راهپیمایی از چهارراه ابن شهر آشوب به سمت میدان شهدا رأس ساعت ۹ صبح آغاز می‌شود. در بابل مسیر راهپیمایی از میدان ولایت تا مقابل اداره کل مخابرات ساعت ۹:۳۰ صبح خواهد بود و در قائم‌شهر از میدان شهرداری به سمت میدان آیت‌الله طالقانی (ره) رأس ساعت ۹ صبح حرکت می‌کنند.

در نکا از مقابل سپاه به سمت مصلای امام خمینی (ره) ساعت ۹ صبح و در آمل از میدان قائم به آستانه مقدس امامزاده ابراهیم (ع) ساعت ۱۰ صبح مراسم برگزار می‌شود. در بهشهر مسیر حرکت از چهارراه استقلال به سمت پارک ملت ساعت ۱۰ صبح آغاز می‌شود و در گلوگاه از مسجد علوی به سمت چهارراه شهید والامقام پهلوان و میدان ۲۲ بهمن ساعت ۱۰ صبح خواهد بود.

در جویبار از میدان امام خمینی (ره) به سمت گلزار شهدای گمنام (خوشنام) ساعت ۱۰ صبح و در بابلسر از مقابل سپاه پاسداران به میدان شهدای بیت‌المقدس ساعت ۱۰ صبح راهپیمایی برگزار می‌شود. در فریدون‌کنار مسیر از مقابل مسجد امام سجاد (ع) به سمت مصلای قدس رأس ساعت ۹:۳۰ صبح و در محمودآباد از جنب اداره تبلیغات اسلامی به پارکینگ سه‌راه مرکز شهر ساعت ۹ صبح آغاز خواهد شد.

در نور مسیر از میدان امام خمینی (ره) به مصلای الغدیر رأس ساعت ۹ صبح و در نوشهر از مقابل مسجد خیابان انقلاب به میدان آزادی و در پایان جلوی مسجد جامع ساعت ۹ صبح حرکت خواهد کرد. در چالوس از مقابل دانشگاه آزاد اسلامی به سمت مصلای بقیه‌الله الاعظم رأس ساعت ۹:۳۰ صبح و در عباس‌آباد از جلوی مسجد جامع تا اداره پست حرکت و تجمع پایانی در دبستان فردوسی برگزار می‌شود.

در تنکابن مسیر از میدان شهید شیرودی به سمت میدان حضرت امام خمینی (ره) ساعت ۱۰ صبح و در رامسر از شهرداری به مصلای حضرت جوادالائمه رأس ساعت ۹ صبح حرکت خواهد کرد. در میاندرود از شهرداری تا میدان امام حسین (ع) ساعت ۱۰ صبح و در کلاردشت مسیر از میدان معلم تا بریدگی نهالستان و بازگشت به دبیرستان دخترانه الزهرا رأس ساعت ۱۰ صبح برگزار می‌شود.

در شیرگاه از مسجد جامع به یادمان شهدای گمنام ساعت ۹:۳۰ صبح و در سیمرغ از میدان شهید کشوری به خیابان حضرت امام (ره) مقابل مسجد جامع ساعت ۱۰ صبح مراسم آغاز خواهد شد. در زیرآب از مسجد جامع تا آستان مقدس امامزاده عبدالحق (ع) رأس ساعت ۹:۳۰ صبح و در پل‌سفید از مسجد جامع به سمت گلزار شهدا ساعت ۱۰ صبح راهپیمایی برگزار می‌شود.

در سرخرود از جنب بخشداری خیابان بهار به گلزار شهدای مهدیه ساعت ۱۰ صبح و در مرزن‌آباد از مقابل بسیج به سمت اداره آموزش و پرورش و بالعکس مسجد المهدی رأس ساعت ۹:۳۰ صبح حرکت خواهد شد. در هچیرود از مقابل مسجد جامع هچیرود به سمت مرکز شهر، جنب بوستان مادر ساعت ۹:۳۰ صبح و در پول از جلوی آموزش و پرورش به سمت مسجد امام حسن عسکری (ع) رأس ساعت ۹:۳۰ صبح مراسم برگزار می‌شود.

در کجور از دبیرستان آیت‌الله خامنه‌ای تا مسجد جامع کجور رأس ساعت ۹:۳۰ صبح و در بهنمیر از مقابل آموزش و پرورش به مصلای جمعه ساعت ۹:۳۰ صبح حرکت خواهد شد. در هادی‌شهر مسیر از میدان حضرت آیت‌الله روحانی تا مقابل بخشداری ساعت ۹:۳۰ صبح و در لاریجان از مقابل پمپ بنزین سلحشور تا مدرسه علامه حسن زاده آملی رأس ساعت ۱۰ صبح مراسم آغاز می‌شود.

در امامزاده عبدالله از مقابل دبستان اسکو محله تا حرم مطهر امامزاده عبدالله آمل رأس ساعت ۱۰ صبح و در سلمان‌شهر از مسجد جامع تا میدان ۱۷ شهریور و خیابان شهید بهشتی، تجمع پایانی در پارک کوثر شهدای گمنام ساعت ۹:۳۰ صبح برگزار خواهد شد. در کلارآباد از جلوی مسجد حضرت حجت (عج) به سمت کارخانه چای و تجمع پایانی در مدرسه شهید قاضی ساعت ۹:۳۰ صبح و در فریم از مقابل بخشداری به سمت اداره آموزش و پرورش رأس ساعت ۱۰ صبح مراسم اجرا می‌شود.

در کیاسر از میدان معلم به سمت مصلای امام خمینی (ره) ساعت ۱۰ صبح و در نشتارود از مقابل شهرداری به سمت مصلای نشتارود رأس ساعت ۱۰ صبح راهپیمایی آغاز خواهد شد. در خرم‌آباد از میدان شهید ثابت به مسجد جامع و در رودپی شمالی (شهر فرح‌آباد) از میدان جهان نما تا مدرسه راهنمایی شهید عقیلی ساعت ۱۰ صبح حرکت خواهد شد.

در امیرکلا از میدان انقلاب به بوستان شهدای گمنام ساعت ۹:۳۰ صبح، در گتاب از بخشداری به مزار شهدای خوشنام رأس ساعت ۹ صبح، در لاله‌آباد از شهرداری زرگر شهر به سمت مصلای شهر ساعت ۹:۳۰ صبح و در بندپی شرقی از مزار شهدای گمنام به سمت سید نظام‌الدین ساعت ۹ صبح مراسم برگزار می‌شود.

در بندپی غربی از حوزه مقاومت بسیج به اداره آموزش و پرورش ساعت ۹:۳۰ صبح و در بابلکنار از بخشداری به مصلای جمعه ساعت ۹:۳۰ صبح حرکت آغاز خواهد شد. در آستانه سرا (دهفری – فریدون‌کنار) از مقابل حوزه بسیج سیدالشهداء به سمت امامزاده قاسم (ع) رأس ساعت ۹:۳۰ صبح، در دابودشت از مقابل پاسگاه نیروی انتظامی تا مصلای شهر ساعت ۱۰ صبح و در بالاتجن از مسجد فاطمه زهرا تا میدان شهدا روستای قراخیل رأس ساعت ۹ صبح راهپیمایی برگزار می‌شود.

در بلده از مقابل پاسگاه انتظامی تا مسجد حضرت ولی‌عصر ساعت ۱۰ صبح و در چمستان از مقابل بخشداری به مسجد جامع رأس ساعت ۹ صبح مراسم آغاز می‌شود. در ایزدشهر از مصلای شهر به مدرسه طناز توسلی ساعت ۹ صبح و در رویان از دبیرستان شهید تونی به گلزار شهدای مسجد جامع رأس ساعت ۹ صبح راهپیمایی برگزار خواهد شد.

در لفور از دهیاری کالی‌کلا به دبیرستان شهید توکلی ساعت ۱۰ صبح و در نارنجستان از بخشداری به حسینه ملفه روستای چای‌باغ ساعت ۹:۳۰ صبح، در سنگده از مسجد ۱۴ معصوم به گلزار شهدا ساعت ۱۰ صبح و در کوات از مدرسه ابتدایی تا مسجد ابوالفضل (ع) رأس ساعت ۱۰ صبح مراسم اجرا می‌شود.

در اروست از ابتدای محل تا پارک آیت‌الله خامنه‌ای ساعت ۱۰ صبح، با سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین محمد عالیشاه، در ولویه سفلی از مدرسه ابتدایی تا گلزار شهدا ساعت ۱۰ صبح، در قلعه‌سر از آرامگاه تا مسجد موسی بن جعفر (ع) ساعت ۱۰ صبح و در کردمیر از حسینیه سیدالشهدا (ع) به سمت مدرسه شهید باقری مراسم برگزار خواهد شد.

در خالخیل از مسجد ابوالفضل (ع) تا گلزار شهدا رأس ساعت ۱۰ صبح، در چالو از مسجد صاحب‌الزمان (عج) تا گلزار شهدا ساعت ۱۰ صبح، در چورت از مسجد چهارده معصوم (ع) تا گلزار شهدا ساعت ۱۰ صبح، در زاغمرز از مدرسه شیخ عطار به سمت مصلای نماز جمعه ساعت ۱۰ صبح و در یانسر (روستای بیشه بنه) از بخشداری به مسجد جامع رأس ساعت ۱۰ صبح حرکت خواهند کرد.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی مازندران از تمامی مردم دعوت کرده تا با حضور گسترده در این مراسم، بار دیگر اتحاد و انسجام ملی را در برابر استکبار جهانی به نمایش بگذارند.