به گزارش خبرگزاری مهر، مردم همیشه در صحنه و ولایت‌مدار استان کرمانشاه در سالروز پیروزی انقلاب اسلامی، با حضور پرشور زیر پرچم سه‌رنگ جمهوری اسلامی ایران، پایبندی خود به آرمان‌های امام راحل (ره)، مقام معظم رهبری و ارزش‌های انقلاب اسلامی را به جهانیان مخابره خواهند کرد؛ حضوری که علیرغم مشکلات اقتصادی و فراز و نشیب‌های موجود، بیانگر ایستادگی ملت ایران بر اصول و باورهای انقلابی است.

بر اساس اعلام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه، مسیرهای راهپیمایی یوم‌الله ۲۲ بهمن در شهرستان‌های مختلف استان به شرح زیر است:

کرمانشاه: از میدان انقلاب (شهرداری سابق) به سمت میدان آزادی، ساعت ۱۰ صبح

سنقر و کلیایی: از میدان سپاه پاسداران به سمت حرم مطهر امامزاده احمد(ع)، ساعت ۱۰

روانسر: از میدان سپاه پاسداران به سمت میدان اورامان (جنب دادگستری)، ساعت ۱۰

قصرشیرین: از مقابل اداره جهاد کشاورزی به سمت میدان حاج قاسم سلیمانی، ساعت ۱۰

اسلام‌آباد غرب: از چهارراه کارخانه قند به سمت میدان امام خمینی(ره)، ساعت ۱۰

کنگاور: از میدان حضرت امام خمینی(ره)، خیابان شهدا، میدان آیت‌الله عراقی، بلوار انقلاب، خیابان مدافعان حرم به سمت میدان شهید سلیمانی (آزادی)، ساعت ۱۰

گیلانغرب: از میدان ۲۲ بهمن به سمت میدان توحید جنب مسجد جامع، ساعت ۹:۳۰

جوانرود: از میدان مولوی، خیابان معلم به سمت مجتمع ورزشی هانیه، ساعت ۱۰

پاوه: از میدان شهدا به سمت میدان مولوی، ساعت ۱۰

سرپل‌ذهاب: از میدان حضرت امام خمینی(ره) به سمت حرم مطهر احمد بن اسحاق(ره)، ساعت ۹:۳۰

دالاهو: از میدان حضرت امام خمینی(ره) به سمت مسجد المهدی(عج)، ساعت ۱۰

صحنه: از جنب بیمارستان دکتر معاون به سمت میدان مولوی، ساعت ۱۰

ثلاث باباجانی: از میدان معلم به سمت چهارراه بسیج، ساعت ۱۰

هرسین: از چهارراه انقلاب به سمت میدان جمهوری اسلامی، ساعت ۱۰

در پایان، از عموم مردم مؤمن و انقلابی، خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران، جوانان و اقشار مختلف استان کرمانشاه دعوت شده است با حضور پرشور، آگاهانه و دشمن‌شکن خود در راهپیمایی ۲۲ بهمن، بار دیگر وحدت، اقتدار و همبستگی ملی را به نمایش گذاشته و برگ زرین دیگری بر افتخارات انقلاب اسلامی بیفزایند.