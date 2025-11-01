جدیدترین آمار شهدا و مجروحان غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه با صدور بیانیه‌ای جدیدترین آمار شهدا و زخمی‌های حملات ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه از هفتم اکتبر سال گذشته میلادی تاکنون را اعلام کرد.

بر اساس اعلام وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه، در نتیجه حملات ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ تا این لحظه، ۶۸ هزار و ۸۵۸ نفر به شهادت رسیده‌اند.

همچنین این نهاد پزشکی فلسطینی بیان کرد که شمار کلی زخمی‌های حملات ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه از آغاز جنگ در این باریکه به ۱۷۰ هزار و ۶۶۴ نفر رسیده است.

این وزارتخانه اعلام کرد که طی ۴۸ ساعت گذشته همچنین پیکر ۲۲ شهید به بیمارستان منتقل شده است که ۱۷ پیکر از زیر آوار خارج شده‌اند. ۵ نفر به تازگی به شهادت رسیده است. همچنین در این مدت ۹ نفر نیز زخمی شده‌اند.

هنوز هزاران نفر دیگر نیز در نوار غزه مفقود و زیر آوار هستند.

از زمان برقراری آتش بس در ۱۱ اکتبر ۲۰۲۵، تاکنون ۲۲۶ نفر به شهادت رسیده و ۵۹۴ نفر دیگر زخمی شدند. همچنین در این مدت پیکر ۴۹۹ شهید نیز از زیر آوار خارج شده اند.

وزارت بهداشت فلسطین در غزه همچنین با اشاره به تحویل گرفتن پیکرهای ۳۰ شهید دیگر از صلیب سرخ، اعلام کرد که شمار پیکرهای تحویل گرفته شده به ۲۲۵ پیکر رسیده است.