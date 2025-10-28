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۶ آبان ۱۴۰۴، ۱۵:۵۹

جدیدترین آمار شهدا و مجروحان غزه

جدیدترین آمار شهدا و مجروحان غزه

وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه اعلام کرد که شمار شهدای حملات ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه به ۶۸ هزار و ۵۳۱ نفر رسیده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه با صدور بیانیه‌ای جدیدترین آمار شهدا و زخمی‌های حملات ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه از هفتم اکتبر سال گذشته میلادی تاکنون را اعلام کرد.

بر اساس اعلام وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه، در نتیجه حملات ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ تا این لحظه، ۶۸ هزار و ۵۳۱ نفر به شهادت رسیده‌اند.

همچنین این نهاد پزشکی فلسطینی بیان کرد که شمار کلی زخمی‌های حملات ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه از آغاز جنگ در این باریکه به ۱۷۰ هزار و ۴۰۲ نفر رسیده است.

این وزارتخانه اعلام کرد که طی ۲۴ ساعت گذشته همچنین پیکر ۴ شهید به بیمارستان منتقل شده است که ۲ پیکر از زیر آوار خارج شده‌اند. یک نفر به تازگی به شهادت رسیده و یک نفر هم نیز بر اثر شدت جراحات وارده به شهادت رسیده است. همچنین در این مدت ۷ نفر نیز زخمی شده‌اند.

هنوز هزاران نفر دیگر نیز در نوار غزه مفقود و زیر آوار هستند.

از زمان برقراری آتش بس در ۱۱ اکتبر ۲۰۲۵، تاکنون ۹۴ نفر به شهادت رسیده و ۳۴۴ نفر دیگر زخمی شدند. همچنین در این مدت پیکر ۴۷۴ شهید نیز از زیر آوار خارج شده اند.

کد مطلب 6637563

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    نظرات

    • حهانبخش IR ۲۰:۵۴ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۶
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      صهیون معنای واقعی ترور

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