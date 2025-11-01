شریفی: هدفم شکستن رکورد جهان بود اما مصدومیت مانع شد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت شریفی فوق‌سنگین تیم ملی وزنه‌برداری در حاشیه مراسم تقدیر از قهرمانان مسابقات جهانی گفت: در تمرینات پایانی از ناحیه پا دچار پارگی شدم و با وجود تمرکز و تلاش فراوان به مسابقات جهانی نرسیدم اما مطمئنم در صورت حضور یکی از طلاها برای ایران بود.

وی اظهار داشت: حدود دو هفته قبل از اعزام در تمرینات از ناحیه پا دچار پارگی شدم. با کارت پزشکی و تمرینات سبک تلاش کردم خودم را برسانم، اما از شانس بد تا آخرین لحظه هم نرسیدم. با وجود درد حتی از مسکن استفاده نکردم چون احتمال می‌دادم به ضررم تمام شود. سال‌ها برای این مسابقات زحمت کشیده بودم و به رکوردهای خوبی رسیده بودم. به نظر خودم اگر بدنم سالم بود، قطعاً یکی از مدال‌های طلای مسابقات جهانی سهم ایران می‌شد.

وی درباره وضعیت درمان خود گفت: در حال حاضر تحت درمان هستم و فکر می‌کنم تا هفته آینده دوره درمانم به پایان برسد. من تا ۱۴۰ کیلوگرم هم وزنه زدم اما دچار درد شدم و سرمربی تیم صلاح ندانست ادامه بدهم.

وی در مورد مصدومیت هر دو وزنه‌بردار بردار دسته فوق سنگین گفت: سطح تمرینات در دسته فوق سنگین با دیگر اوزان فرق دارد، ما باید در طول هفته باید ۳ تا ۴ بار وزنه بالای ۲۵۰ کیلوگرم را بالای سر ببریم و قطعاً میزان آسیب دیدگی ما خیلی بیشتر است.

وی افزود: من و علی داوودی برنامه‌ریزی کرده بودیم تا رکورد جهان را به نام ایران جابه‌جا کنیم، اما متأسفانه فشار زیاد تمرینات باعث شد هر دو آسیب ببینیم. علی از قبل هم مصدومیت داشت و متأسفانه روز مسابقه شرایطش بدتر شد. ما واقعاً برای این هدف تلاش زیادی کردیم، اما بدشانسی همراه‌مان بود.

وی گفت: خوشبختانه روند درمان من خوب پیش می‌رود و امیدوارم ظرف مدت کوتاهی به تمرینات بازگردم. علی داوودی هم وضعیتش رو به بهبود است و ان‌شاءالله هر دو بتوانیم در ماه‌های آینده به آمادگی کامل برسیم و برای کشورمان افتخارآفرینی کنیم.