به گزارش خبرنگار مهر، بهداد سلیمی در مورد عملکرد تیم ملی وزنه‌برداری در مسابقات جهانی نروژ گفت: در این مسابقات توانستیم با میانگین سنی ۲۱ سال هم قهرمانی تیمی را به دست بیاوریم و هم اینکه مدال‌های خیلی باارزشی توسط وزنه‌برداران به دست بیاوریم. سه بار هم رکورد جهان را جابه‌جا کنیم.

سرمربی تیم ملی تاکید کرد: از نظر من همه وزنه‌برداران ایران حتی سنگین وزن‌ها همه تلاششان را کردند و با جان و دل مسابقه دادند. برخی از وزنه‌برداران توانستند موفق شوند و برخی هم به آن برنامه مدنظر ما نرسیدند.

وی در مورد عملکرد نمایندگان ایران در دسته فوق سنگین گفت: ما در دسته سنگین وزن بدشانسی آوردیم، آیت شریفی سه هفته قبل از مسابقات از ناحیه پا دچار آسیب دیدگی شد و علی داوودی هم بعد از زدن وزنه ۲۶۱ کیلو که رکورد دنیا بود، کتفش آسیب دید. با این حال توانستیم هر دو را تا حدودی مدیریت کنیم اما متأسفانه اتفاقات مسابقات به نفع ما رقم نخورد و مدال مجموع دسته سنگین وزن را از دست دادیم.

سرمربی تیم ملی وزنه‌برداری تأکید کرد: علی رغم شایستگی که هر دو وزنه‌بردار دسته فوق سنگین ما داشتند و در مسابقات لیگ و رکوردگیری وزنه‌های خوبی زده بودند که حتی بالاتر از مدال طلای جهان هم بود اما به هر حال اتفاقات مسابقه در سنگین وزن به نفع ما رقم نخورد.