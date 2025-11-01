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۱۰ آبان ۱۴۰۴، ۲۳:۵۲

نهاد فلسطینی ادعای آمریکا مبنی بر غارت کمک‌های بشردوستانه را محکوم کرد

نهاد فلسطینی ادعای آمریکا مبنی بر غارت کمک‌های بشردوستانه را محکوم کرد

یک نهاد دولتی در غزه ادعاهای آمریکایی‌ها مبنی بر غارت کامیون‌های کمک‌های انسان دوستانه را به شدت محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، دفتر رسانه‌ای دولتی در غزه ادعاهای آمریکا درباره غارت کامیون‌های بشردوستانه حامل کمک‌های انسانی در شمال خان‌یونس را به شدت محکوم کرد.

در این بیانیه، ادعای فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (سنتکام) کاملاً پوچ، فاقد هرگونه مدرک میدانی و در چارچوب کارزار انحراف هدفمند دانسته شده است.

دفتر رسانه‌ای دولت غزه همچنین اعلام کرد: نیروهای اشغالگر اسرائیل با هدف ایجاد هرج و مرج، نا امنی و تسهیل دزدی در نوار غزه، نیروهای پلیس و داوطلبان امدادرسان را هدف قرار می‌دهند.

کد مطلب 6641784

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    نظرات

    • IR ۱۵:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۱
      1 0
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      صهیون مار خونخوار
    • IR ۲۳:۲۲ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۱
      0 0
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      آتش بسی که توسط این بی شرف ها برگزار شود بهتر ازاین انتظار نداشت باید قطر و ترکیه ومصر به آمریکا باید فشار بیاورند اینها حتی محکوم هم نمی کنند

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