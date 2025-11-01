به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، دفتر رسانه‌ای دولتی در غزه ادعاهای آمریکا درباره غارت کامیون‌های بشردوستانه حامل کمک‌های انسانی در شمال خان‌یونس را به شدت محکوم کرد.

در این بیانیه، ادعای فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (سنتکام) کاملاً پوچ، فاقد هرگونه مدرک میدانی و در چارچوب کارزار انحراف هدفمند دانسته شده است.

دفتر رسانه‌ای دولت غزه همچنین اعلام کرد: نیروهای اشغالگر اسرائیل با هدف ایجاد هرج و مرج، نا امنی و تسهیل دزدی در نوار غزه، نیروهای پلیس و داوطلبان امدادرسان را هدف قرار می‌دهند.