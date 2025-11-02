به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر مردانی، استاندار چهارمحال و بختیاری روز گذشته در جریان بازدید از سرآقا سید در شهرستان کوهرنگ، با حضور جمعی از مدیران دستگاههای اجرایی، ضمن دیدار با مردم منطقه، بر لزوم همافزایی برای حل مشکلات تأکید کرد.
وی با ابراز خرسندی از حضور در جمع مردم صمیمی و شریف این دهستان گفت: بنده و مدیران دستگاههای اجرایی نهتنها بیگانه با مسائل منطقه نیستیم، بلکه خود را فرزندان این استان میدانیم و افتخار میکنیم که در کنار شما هستیم. مشکلات شما را درک میکنیم و با همدلی و انسجام، برای رفع آنها تلاش خواهیم کرد.
مردانی با اشاره به پروژه راهسازی منطقه افزود: در خصوص مسیر ارتباطی دهستان، مقرر شده است پیمانکار مربوطه عملیات اجرایی را آغاز کند و انشاءالله سال آینده آسفالت ۱۰ کیلومتر از مسیر انجام خواهد شد. البته شرایط کوهستانی نیازمند اعتبار قابل توجهی است که در دولت رفاه پیگیری خواهد شد.
استاندار چهارمحال و بختیاری در ادامه با اشاره به موضوع تقسیمات کشوری اظهار داشت: در صورت آغاز فرآیند تقسیماتی، بنده تعهد اخلاقی میدهم که پیگیر ارتقای دهستان به بخش باشم تا بخشی از مشکلات اداری منطقه نیز مرتفع شود.
وی همچنین درباره تأمین اقلام ضروری پیش از فصل بارش گفت: با هماهنگی شوراها و دستگاههای اجرایی، تلاش میشود اقلام مورد نیاز پیش از بارشها به منطقه تحویل داده شود تا مردم در فصل سرما با مشکل مواجه نشوند.
مردانی در خصوص مرکز جامع سلامت نیز بیان کرد: ساختمان این مرکز احداث شده و طبق اعلام مسئولان، تجهیزات و نیروی انسانی تا دهه فجر مستقر خواهند شد. تنها مشکل فعلی، جابجایی تانکر است که با همکاری فرمانداری و دستگاههای مربوطه پیگیری خواهد شد.
وی با اشاره به مسائل حوزه مسکن روستایی گفت: در زمینه تسهیلات بنیاد مسکن، خوشبختانه مشکلی وجود ندارد و با استفاده از ضمانت زنجیرهای، امکان بهرهمندی از تسهیلات بانکی فراهم است.
استاندار چهارمحال و بختیاری در ادامه به موضوع گردشگری و میراث فرهنگی پرداخت و افزود: با همکاری فرمانداری و اداره کل میراث فرهنگی، تلاش میشود مصوبات لازم برای حمایت از گردشگری منطقه و احداث مسکن روستایی اخذ شود.
وی همچنین درباره پروژه فیبر نوری، آب آشامیدنی و فاضلاب منطقه گفت: پروژه فیبر نوری تا پایان مهرماه تکمیل خواهد شد و آب شرب نیز طبق اعلام مسئولان، از فردا بدون مشکل تأمین میشود. در حوزه فاضلاب نیز با اخذ مجوز ماده ۲۳، تأمین اعتبار و اجرای شبکه ادامه خواهد یافت.
مردانی در پایان با قدردانی از حضور پرشور مردم گفت: این استقبال گرم، مسئولیت ما را سنگینتر میکند. ما در خدمت شما هستیم و با تمام توان برای حل مشکلات منطقه تلاش خواهیم کرد.
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