به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد لاریجانی عضو شورای سیاستگذاری «ما و غرب» در نشست خبری این همایش گفت: غربی‌ها در سه قرن گذشته از نظر علم و دانش غوغا کرده‌اند و ایرانی‌ها هم همیشه روشی باز برای فراگیری علمی داشته‌اند.

وی افزود: خودبزرگ‌بینی آشفته‌ای در رفتار غرب منعکس است. آنها معتقدند اصلاً باید جهان با تمدن غرب به انتها برسد و همچنین مبنای فکری آنها سکولار- لیبرال است و معتقدند دموکراسی لیبرال را آنها راه اندازی کرده‌اند.

عضو شورای سیاستگذاری همایش «ما و غرب» بیان کرد: جامعه غربی‌ها بسیار امنیت محور است و این ریشه در تفکرات هابز است. اصلاً دلیل وجود حکومت این است که ژاندارم جامعه باشد و همه چیز در برابر امنیت قابل تعدیل است.

لاریجانی ادامه داد: در غرب، خشونت چیز خیلی بدی نیست و برای رسیدن به مقاصد، خشونت بدون مرز هم وجود دارد و از این جهت نیز با نسل کشی در غزه موافق است. در میان مردم غرب حمایت خوبی از این رفتارهای حکومت هست و اعتراضی هم هست که مربوط به منافع شخصی است.

لاریجانی با اشاره به دکترینی تحت عنوان «دکترین برجامی» گفت: پایه اول این دکترین استیصال است و می‌گوید همه‌چیز دست آمریکاست و تنها راه این است که با غربی‌ها کنار بیاییم. دومین مبنا شجاعت معکوس است و بر این معتقد است که بخشی از ایران و منافع خود را بدهیم تا تحریم رفع شود. مبنای سوم اعتماد است و می‌گوید می‌توانیم با آمریکایی‌ها کنار بیاییم چون آمریکایی‌ها اینقدر هم بد نیستند.

وی افزود: دکترین دوم دکترین مقاومتی است و در این دکترین هر نوع فلج شدن در حوزه‌های مختلف نقض می‌شود و استیصال مردود است و معتقد است می‌توانیم توانمندی عید خود را به فعلیت برسانیم.