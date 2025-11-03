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کد مطلب 6643417
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۱۲ آبان ۱۴۰۴، ۱۲:۴۸

تهران و وین در مسیر گسترش خدمات کنسولی

تهران و وین در مسیر گسترش خدمات کنسولی

بقایی سخنگوی وزارت خارجه گفت: سفارت اتریش در تهران در حال آماده‌سازی برای گسترش خدمات کنسولی است.

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