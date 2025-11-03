دریافت 4 MB کد مطلب 6643417 https://mehrnews.com/x39tWX ۱۲ آبان ۱۴۰۴، ۱۲:۴۸ کد مطلب 6643417 فیلم سیاست فیلم سیاست ۱۲ آبان ۱۴۰۴، ۱۲:۴۸ تهران و وین در مسیر گسترش خدمات کنسولی بقایی سخنگوی وزارت خارجه گفت: سفارت اتریش در تهران در حال آمادهسازی برای گسترش خدمات کنسولی است. کپی شد مطالب مرتبط بقائی: قرار نیست در هیچ مذاکرهای یکسویه از حقوق مسلم خود بگذریم بقایی: ادعاها درباره انتقال پیام آمریکا از مسیر مسقط صحت ندارد بقایی: هیچ ادعایی در مورد جزایر سهگانه پذیرفته نمیشود موافقت کمیسیون مشترک مجلس با تشکیل سازمان ملی مهاجرت بقایی: پیام رسمی از طرف عمانی به ما منتقل نشده است واکنش وزارت خارجه به آزمایشات هستهای آمریکا برچسبها تهران وزارت خارجه وین سفارت اتریش در تهران اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه
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