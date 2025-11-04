به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی باستان، ظهر سه شنبه در سخنانی به مناسبت فرارسیدن یوم‌الله ۱۳ آبان، در گرگان ضمن تسلیت ایام شهادت حضرت زهرا (س) و گرامیداشت روز دانش‌آموز و روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، گفت: آفرین به شما مردم عزیز، دانش‌آموزان، دانشجویان، معلمان و اساتید دانشگاه استان گلستان که همیشه در صحنه حضور دارید و با بصیرت، از آرمان‌های انقلاب اسلامی دفاع می‌کنید.

وی با اشاره به حدیثی از حضرت فاطمه زهرا (س) مبنی بر اینکه هر کس اعمال خالص خود را برای خدا انجام دهد، خداوند بهترین مصلحت‌ها را برای وی نازل می‌کند، افزود: راز موفقیت یک مسلمان، اخلاص در عمل و تلاش برای رضایت الهی است؛ کار برای خدا و خالص‌بودن در نیت دو محور اساسی حرکت اجتماعی ما است.

رئیس سازمان بسیج دانش‌آموزی با بیان اینکه روز ۱۳ آبان یادآور رشادت‌های دانش‌آموزان، معلمان و دانشجویان شهید است، اظهار کرد: امروز باید از خود بپرسیم چه کسانی موجب شهادت آن عزیزان شدند و چه کشورهایی از پیشرفت علمی و اقتدار ایران اسلامی نگران‌اند پاسخ روشن است؛ آمریکا و هم‌پیمانانش که همواره در مسیر دشمنی با ملت ایران حرکت کرده‌اند.

باستان با اشاره به سابقه تاریخی اقدامات خصمانه آمریکا علیه ملت ایران اظهار کرد: برخی تصور می‌کنند دشمنی‌های آمریکا پس از پیروزی انقلاب اسلامی آغاز شد، در حالی که شرارت‌های این کشور از دهه‌ها پیش و از زمان کودتای آمریکایی – انگلیسی ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ علیه دولت ملی مصدق آغاز شده است؛ کودتایی که با هدف غارت نفت و منابع ایران طراحی شد.

وی افزود: حمایت گسترده آمریکا از رژیم پهلوی، اعطای وام و حضور بیش از ۳۰۰ مستشار آمریکایی در کشور، تشکیل ساواک با آموزش سازمان سیا، و تصویب لایحه کاپیتولاسیون که مصونیت قضائی برای اتباع آمریکایی قائل می‌شد، از نشانه‌های آشکار تحقیر ملت ایران و ذات استکباری آمریکا بود.

رئیس سازمان بسیج دانش‌آموزی ادامه داد: پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز این دشمنی ادامه یافت؛ از حمله نظامی به طبس و طراحی کودتای نوژه تا تحریک رژیم بعث عراق برای آغاز جنگ تحمیلی و حمایت همه‌جانبه از صدام حسین در طول هشت سال دفاع مقدس. در همه این رخدادها، رد پای آمریکا به‌وضوح دیده می‌شود.

باستان فشارهای اقتصادی، تحریم‌ها و عملیات روانی و رسانه‌ای غرب علیه جمهوری اسلامی ایران را نمونه‌های امروزین دشمنی آمریکا دانست و گفت: ملت ایران با تکیه بر ایمان، وحدت و پیروی از رهبری توانسته است در برابر این فشارها ایستادگی کند و مسیر پیشرفت را ادامه دهد.

وی خطاب به نوجوانان و جوانان استان تأکید کرد: بدانید دشمنی آمریکا تاکتیکی نیست بلکه ذاتی است؛ همان‌طور که رهبر معظم انقلاب فرمودند، ملت ایران با تکیه بر ایمان و اخلاص، از هر توطئه‌ای عبور کرده و آینده‌ای روشن برای کشور رقم خواهد زد.

فرهنگ استکباری آمریکا رو به زوال است

رئیس سازمان بسیج دانش‌آموزی در جمع دانش‌آموزان استان با اشاره به استمرار جنایات آمریکا در منطقه اظهار کرد: آمریکا و هم‌پیمانانش در منطقه، سال‌هاست که برای غارت و چپاول ثروت ملت‌ها از هیچ جنایتی دریغ نکرده‌اند. اختصاص بودجه‌های کلان برای مقابله با جمهوری اسلامی ایران در عرصه‌های علمی، فناوری و هسته‌ای و همچنین راه‌اندازی جنگ‌های نیابتی، تنها بخشی از اقدامات خصمانه آمریکا علیه ملت‌های مظلوم منطقه است.

وی با اشاره به جنگ ۱۲ روزه اخیر که به شهادت بیش از ۱۵۰ غیرنظامی بی‌گناه انجامید، گفت: این حوادث تلخ نمونه‌ای از سیاست‌های تجاوزکارانه آمریکا در منطقه است. نوجوانان و جوانان باید بدانند که آمریکای جنایتکار و عواملش در منطقه به دنبال نیات شومی هستند و تلاش دارند با ایجاد ناامنی و اختلاف، منافع خود را تأمین کنند.

رئیس سازمان بسیج دانش‌آموزی با بیان اینکه حضور آمریکا در منطقه غرب آسیا اهداف پنهان متعددی دارد، اظهار کرد: نخستین هدف، غارت نفت و گاز ملت‌های مسلمان است؛ چراکه بیش از ۶۰ درصد انرژی جهان در این منطقه قرار دارد. دوم، موقعیت جغرافیایی و تجاری غرب آسیا به‌عنوان پل ارتباطی سه قاره آفریقا، آسیا و اروپاست. سوم، اهمیت ژئوپلیتیکی این منطقه است که بسیاری از نظریه‌پردازان غربی از آن به‌عنوان قلب زمین یاد می‌کنند و معتقدند سلطه بر این منطقه به معنای تسلط بر آینده جهان است. و چهارم، ظهور منجی موعود (عج) در این منطقه است که موجب هراس دشمنان از گسترش تمدن اسلامی شده است.

باستان در ادامه با تأکید بر افول فرهنگی و تمدنی آمریکا اظهار کرد: فرهنگ لیبرال‌دموکراسی غربی که امروز در قالب سیاست‌های سلطه‌گرانه آمریکا نمایان است، به دلیل ستم، جنگ‌افروزی و انسان‌محوری، به‌سرعت در حال زوال است. فرهنگی که علم و فناوری را برای نابودی بشر به‌کار می‌گیرد و بیش از ۶۰۰ پایگاه نظامی در سراسر جهان ایجاد کرده، در مسیر فروپاشی است.

وی افزود: فرهنگی که به خود اجازه می‌دهد مدارس، بیمارستان‌ها و مراکز علمی را ویران کند، ارزش ملت‌ها را زیر پا بگذارد و انقلاب‌های رنگی را برای براندازی دولت‌های مستقل طراحی کند، محکوم به نابودی است. فرهنگی که خدامحوری را کنار گذاشته و لذت‌جویی و مادی‌گرایی را جایگزین کرده، نمی‌تواند آینده بشر را مدیریت کند.

رئیس سازمان بسیج دانش‌آموزی تأکید کرد: امروز خود مردم آمریکا و کشورهای اروپایی نیز از این فرهنگ ظالمانه خسته شده‌اند و دانشجویان و دانش‌آموزان آن کشورها علیه نظام سرمایه‌داری و سیاست‌های ضدانسانی اعتراض می‌کنند. آینده از آنِ ملت‌های مؤمن، عدالت‌خواه و پیرو فرهنگ الهی است و به برکت انقلاب اسلامی، پرچم عدالت و معنویت به دست صاحب اصلی‌اش خواهد رسید.