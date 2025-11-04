زنگ استکبارستیزی در عسلویه نواخته شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار عسلویه صبح سهشنبه در مراسم نواختن زنگ استکبارستیزی در جمع دانشآموزان این شهرستان، با تبریک روز دانشآموز، اظهار کرد: دانشآموز امروز، سازنده فردای ایران سربلند است.
اسکندر پاسالار با بیان اینکه حضور در میان دانشآموزان سرچشمه امید و انرژی است، افزود: سیزدهم آبان، روزی است که یادآور شور و شعور نسل جوان و ایستادگی ملت ایران در برابر زورگویان جهان است.
فرماندار عسلویه با گرامیداشت یاد و خاطره شهید حسین فهمیده و شهدای دانشآموز، تصریح کرد: این شهیدان، نماد ایثار، ایمان و مسئولیتپذیری نسل نوجوان ما هستند و شما باید از زندگی پرافتخار آنان درس بگیرید.
پاسالار با اشاره به سه واقعه تاریخی تبعید امام خمینی (ره)، کشتار دانشآموزان در سال ۵۷ و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در سیزدهم آبان، خاطرنشان کرد: پیام مشترک این سه رویداد، «مرگ بر سلطهگر و استکبارستیزی ملت ایران» است.
استکبارستیزی به معنای مخالفت با ظلم، زورگویی و سلطهجویی قدرتهایی است که میخواهند برای ملتها تصمیم بگیرند.
وی در ادامه با اشاره به تهدیدات نوین دشمن، از جمله جنگ نرم و تهاجم فرهنگی، خطاب به دانشآموزان تأکید کرد: هوشیاری، بصیرت و آگاهی شماست که میتواند در برابر توطئههای دشمن برای ترویج فرهنگ غلط و ایجاد تردید در باورهایتان، سد استواری ایجاد کند.
فرماندار عسلویه با تأکید بر لزوم علمآموزی و کسب مهارت، گفت: همانگونه که مقام معظم رهبری همواره تأکید دارند، شما باید با همتی بلند و ارادهای پولادین، در مسیر دانش و اخلاق گام بردارید. درس بخوانید، سوال کنید، پژوهش کنید و خود را برای ساختن ایرانی آباد و سربلند آماده نمائید.
پاسالار تصریح کرد: دانشآموز امروز، باید دانشمند، بصیر و استکبارستیز باشد. شما با علم و دانشی که کسب میکنید، نه تنها به پیشرفت کشور کمک میکنید، بلکه سلاح قدرتمندی در برابر دشمن میسازید آینده ایران در دستان پرتوان و اندیشههای پویای شماست.
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