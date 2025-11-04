بازخوانی یک روز تاریخی با صدای نسل نو

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- مرضیه عالی پور هفشجانی: ۱۳ آبان، روزی است که در حافظه تاریخی ملت ایران با سه رخداد مهم گره خورده است: تبعید امام خمینی در سال ۱۳۴۳، کشتار دانش‌آموزان در سال ۱۳۵۷، و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در سال ۱۳۵۸. این روز، نماد استکبارستیزی، استقلال‌طلبی و مقاومت در برابر سلطه‌جویی قدرت‌های جهانی است. هر ساله، دانش‌آموزان، دانشجویان و اقشار مختلف مردم با حضور در راهپیمایی‌های سراسری، این روز را گرامی می‌دارند و بر ادامه راه انقلاب اسلامی تأکید می‌ورزند.

در سال‌های اخیر، با گسترش فضای مجازی و رشد آگاهی سیاسی در میان نوجوانان، ۱۳ آبان به بستری برای بیان دیدگاه‌های نسل جدید تبدیل شده است. نسلی که نه تنها حافظ ارزش‌های انقلاب است، بلکه با زبان و ابزارهای نوین، روایت خود را از مبارزه با استکبار جهانی ارائه می‌دهد. امسال نیز مدارس، مراکز فرهنگی و رسانه‌ها تلاش کرده‌اند تا صدای این نسل را در قالب‌های متنوع به گوش جامعه برسانند.

در این گزارش، به سراغ سه دانش‌آموز از شهرکرد رفتیم تا از نگاه آنان به ۱۳ آبان، مفهوم استقلال، و نقش جوانان در آینده انقلاب اسلامی بپردازیم. مصاحبه‌ها در حاشیه برنامه‌های فرهنگی مدارس انجام شده و بازتابی از دغدغه‌ها، آرمان‌ها و خلاقیت‌های نسل نو هستند.

آنچه در این گفتگوها برجسته است، نه فقط تکرار شعارهای رسمی، بلکه تلاش برای فهم عمیق‌تر مفاهیم سیاسی و تاریخی است. نوجوانان امروز، با وجود فاصله زمانی با رخدادهای اولیه انقلاب، خود را وارثان آن آرمان‌ها می‌دانند و با زبان خود، آن‌ها را بازتعریف می‌کنند.

این گزارش، تلاشی است برای شنیدن صدای دانش‌آموزانی که در روز ۱۳ آبان، نه فقط راهپیمایی می‌کنند، بلکه فکر می‌کنند، تحلیل می‌کنند و آینده را می‌سازند.

آبان برای ما مثل کلاس درس تاریخ و سیاست است

زهرا احمدی، دانش‌آموز دبیرستان دخترانه شاهد، با شور و هیجان از حضورش در مراسم ۱۳ آبان می‌گوید. او معتقد است که این روز، فرصتی برای بازخوانی هویت ملی و اسلامی نسل جوان است. ما فقط شعار نمی‌دهیم، ما می‌فهمیم چرا باید مقابل استکبار بایستیم. این روز برای ما مثل کلاس درس تاریخ و سیاست است.

زهرا با اشاره به برنامه‌های مدرسه، از نمایشگاه عکس‌های انقلاب و مسابقه شعارنویسی یاد می‌کند. من یک شعار نوشتم: استقلال یعنی اینکه آمریکا نتونه برای آینده‌مون تصمیم بگیره. این و با افتخار روی پلاکاردم نوشتم.

او تأکید می‌کند: نسل او، با وجود فشارهای رسانه‌ای غرب، همچنان به آرمان‌های انقلاب وفادار است.

این دانش آموز درباره مفهوم استکبار، می‌گوید: استکبار یعنی کسی که خودش رو برتر از بقیه می‌دونه و می‌خواد همه رو کنترل کنه. آمریکا این‌طوریه. ما باید مستقل باشیم، مثل زمان امام. او همچنین از علاقه‌اش به مطالعه سخنان امام خمینی و رهبر انقلاب خبر می‌دهد.

زهرا معتقد است: رسانه‌ها باید بیشتر به صدای نوجوانان توجه کنند. ما حرف داریم، تحلیل داریم، فقط باید بهمون فرصت بدن. ۱۳ آبان یه فرصت خوبه که ما دیده بشیم. او پیشنهاد می‌دهد: برنامه‌های تلویزیونی ویژه نوجوانان در این روز پخش شود.

در پایان، او با لبخند می‌گوید: من افتخار می‌کنم که ایرانی‌ام و توی کشوری زندگی می‌کنم که جلوی آمریکا وایستاده. این یعنی عزت.

۱۳ آبان بستری برای گفتگو درباره آینده کشور

محمدرضا قاسمی، دانش‌آموز دبیرستان شهید بهشتی، از جمله نوجوانانی است که نگاه تحلیلی‌تری به ۱۳ آبان دارد. او این روز را نه فقط یک مناسبت تاریخی، بلکه بستری برای گفت‌وگو درباره آینده کشور می‌داند. ما باید بدونیم چرا لانه جاسوسی تسخیر شد، چه پیامی داشت، و امروز چطور باید ادامه بدیم.

او با اشاره به برنامه‌های مدرسه، از پخش مستندهای تاریخی و برگزاری میزگرد دانش‌آموزی استقبال می‌کند. ما درباره نقش آمریکا در کودتای ۲۸ مرداد حرف زدیم، درباره تحریم‌ها، درباره نفوذ فرهنگی. اینا چیزاییه که باید بدونیم تا بتونیم تصمیم بگیریم.

محمدرضا معتقد است که نسل او باید با ابزارهای نوین، روایت انقلاب را بازسازی کند. ما می‌تونیم با پادکست، با ویدئوهای کوتاه، با شبکه‌های اجتماعی، حرفمون رو بزنیم. فقط باید بهمون اعتماد بشه. او از تجربه‌اش در ساخت یک کلیپ درباره ۱۳ آبان می‌گوید که در صفحه مدرسه منتشر شده است.

او درباره نقش دانش‌آموزان در آینده کشور، می‌گوید: ما فقط آینده‌ساز نیستیم، ما امروز هم نقش داریم. باید یاد بگیریم، تحلیل کنیم، و وارد میدان بشیم. ۱۳ آبان یه تمرین خوبه برای این کار.

محمدرضا در پایان تأکید می‌کند: استکبارستیزی فقط شعار نیست، بلکه یک سبک زندگی است. یعنی اینکه مصرف‌گرا نباشیم، وابسته نباشیم، و خودمون رو باور کنیم.

نسل امروز باید با مطالعه و آگاهی، راه شهدا را ادامه دهد

نرگس سادات موسوی، دانش‌آموز دبیرستان نمونه دولتی، با نگاهی احساسی‌تر به ۱۳ آبان می‌پردازد. او این روز را یادآور خون شهیدان دانش‌آموز می‌داند و معتقد است که باید با احترام و تأمل به آن نگاه کرد. وقتی عکس شهید فهمیده رو دیدم، بغض کردم. اون فقط ۱۳ سالش بود، مثل من.

نرگس از مراسم مدرسه‌شان می‌گوید که با قرائت وصیت‌نامه شهدا آغاز شده و با اجرای سرودهای حماسی ادامه یافته است. ما یه سرود خوندیم که درباره استقلال و مقاومت بود. حس غرور داشت. همه بچه‌ها با دل می‌خوندن.

او معتقد است که نسل امروز باید با مطالعه و آگاهی، راه شهدا را ادامه دهد. ما باید بدونیم چرا شهید شدن، چی می‌خواستن، و امروز چطور باید ادامه بدیم. فقط راهپیمایی کافی نیست، باید فکر کنیم.

نرگس درباره پیام ۱۳ آبان برای دختران نوجوان، نرگس می‌گوید: ما دخترها هم می‌تونیم انقلابی باشیم. با درس خوندن، با تولید محتوا، با دفاع از ارزش‌ها. این روز برای همه‌مونه.

۱۳ آبان، اگرچه ریشه در تاریخ دارد، اما امروز بیش از هر زمان دیگری به آینده نگاه می‌کند. نسل نوجوان، با زبان خود، با ابزارهای نوین، و با دغدغه‌های خاص خود، در حال بازتعریف مفاهیم انقلاب اسلامی است. آن‌ها نه فقط مخاطب، بلکه کنشگرانی فعال در عرصه فرهنگی و سیاسی هستند.

مصاحبه‌های انجام‌شده نشان می‌دهد که دانش‌آموزان امروز، با وجود فاصله زمانی با رخدادهای اولیه انقلاب، همچنان به آرمان‌های آن وفادارند. آن‌ها با تحلیل، خلاقیت و احساس، مفاهیم استقلال، استکبارستیزی و مقاومت را درک می‌کنند و بازتاب می‌دهند.

رسانه‌ها، مدارس و نهادهای فرهنگی باید این ظرفیت را جدی بگیرند و زمینه‌ساز شکوفایی آن باشند.