به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدابوالحسن فاطمی عصر سه‌شنبه در افتتاحیه رویداد نوجوانان بدون مرز ویژه ۱۶۰ نفر از دختران حاج قاسم شهرستان اردل با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام خاصه امام شهید انقلاب اسلامی و با ابراز خرسندی از توفیقات شهرستان در عرصه نوجوانان و پرداختن به تاریخچه ایلات متحده آمریکا، اظهار کرد: شمال قاره آمریکا به دست انگلیسی‌ها و جنوب آن توسط اسپانیایی‌ها و پرتغالی‌ها به استعمار می‌رفت.

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه در طی زمان در آمریکای شمالی انقلاب‌هایی علیه دولت بریتانیا شکل گرفت، ادامه داد: ایالات متحده حدود ۲۵۰ سال پیش ایجاد شد و تا جنگ جهانی اول هیچ سیاست استعماری را دنبال نمی‌کرد اما با پایان جنگ و در فاصله بین دو جنگ جهانی، کم‌کم قدرت گرفت و سیاست‌های استعماری را آغاز کرد تا جایی که در پایان جنگ جهانی دوم با افول بریتانیا، تبدیل به ابرقدرت شد.

فاطمی با تأکید بر اینکه آمریکا همواره چهره بسیار بدی از خود به نمایش گذاشته است، بیان کرد: آمریکا از آن زمان تا کنون برای تغذیه صنعت و تجارت خود به استعمارگری در نقاط مختلف جهان پرداخت چرا که برای اداره کشور نیازمند منابع و ثروت‌های ملل ضعیف بود. آمریکا در جای‌جای دنیا جنایات فراوانی انجام داد که همچنان ادامه دارد.

با استقرار جمهوری اسلامی اهداف اسرائیل معطل ماند

امام جمعه شهرکرد در ادامه به تاریخچه تشکیل رژیم جعلی اسرائیل پرداخت و بیان کرد: این حکومت ساختگی توسط انگلیسی‌ها در سرزمین‌های اسلامی ایجاد شد و از آن زمان، منطقه همواره صحنه جنگ‌ها بوده است. با استقرار جمهوری اسلامی اهداف اسرائیل معطل ماند و ایران اسلامی یک مانع بزرگ در برابر سیاست‌های استعماری صهیونیست‌ها شده است.

فاطمی با تصریح اینکه جمهوری اسلامی همچنین بزرگ‌ترین مانع علیه سیاست‌های استعماری و جهانخوارانه آمریکا بوده است، ادامه داد: ایران ماهیت جنایتکارانه آمریکا و رژیم منحوس صهیونی را به کل دنیا نشان داد.

وی با تصریح اینکه غیرت ایرانی و اسلامی اجازه نداد که اسرائیل به اهداف استعماری خود دست یابد، بیان کرد: امام خمینی (ره) فرمودند اگر ملل مسلمان جمع می‌شدند و هر کدام یک سطل آب می‌ریخت، اسرائیل را آب برده بود. اسرائیل منحوس یک غده سرطانی شوم است که جنایت‌های بسیاری علیه بشریت انجام داده است.

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه استکبار جهانی ملت‌های مسلمان را ضعیف می‌خواهد، گفت: ملت ایران به رهبری امامین انقلاب و رهبر سوم انقلاب اسلامی مسیر مبارزه با استکبار را طی می‌کنند. رهبر انقلاب این راه را شجاعانه بدون هیچ ترسی از تهدیدات دشمنان ادامه دادند در این راه به شهادت رسیدند؛ پیداست که این راه هزینه دارد.

فاطمی با تأکید بر اینکه امام شهید به نوجوانان و جوانان ایران امیدها داشتند، گفت: ایشان بارها نسل نوجوان و جوان را بزرگ‌ترین سرمایه کشور خواندند.