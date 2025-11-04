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۱۳ آبان ۱۴۰۴، ۹:۳۰

برگزاری راهپیمایی ۱۳ آبان در سراسر استان تهران

برگزاری راهپیمایی ۱۳ آبان در سراسر استان تهران

تهران- هم‌زمان با سراسر کشور، راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان در اکثر شهرستان‌های استان تهران با حضور پرشور مردم، دانش‌آموزان و خانواده‌های شهدا آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم راهپیمایی روز ملی مبارزه با استکبار جهانی در شهرهای مختلف استان تهران از جمله ورامین، ری، شهریار، دماوند، پاکدشت، قرچک، بهارستان، اسلامشهر و رباط‌کریم با حضور گسترده دانش‌آموزان، فرهنگیان، خانواده‌های شهدا، مسئولان و اقشار مختلف مردم در حال برگزاری است.

شرکت‌کنندگان در این مراسم با در دست داشتن پلاکاردها و پرچم‌های سه‌رنگ جمهوری اسلامی ایران، شعارهای «مرگ بر آمریکا»، «مرگ بر اسرائیل» و «هیهات من‌الذله» سر داده و بر ادامه مسیر انقلاب و تبعیت از رهبری تأکید کردند.

بر اساس اعلام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران، راهپیمایی ۱۳ آبان امسال در بیش از ۴۰ نقطه از استان برگزار می‌شود و مسیرهای اصلی آن به سمت مصلاها و میادین مرکزی شهرها طراحی شده است.

در حاشیه این مراسم، برنامه‌های فرهنگی و هنری متنوعی از جمله سرودهای دانش‌آموزی، نمایش‌های میدانی و قرائت بیانیه پایانی در حال اجراست.

کد مطلب 6644385

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