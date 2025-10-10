راهپیمایی بشارت نصر در استان تهران برگزار شد

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها -امیرماهان محمدی یکتا: ظهر جمعه همزمان با دیگر نقاط کشور، راهپیمایی عظیم و پرشور «بشارت نصر» در استان تهران برگزار شد.

این رویداد که به مناسبت دومین سالگرد عملیات تاریخی و مقتدرانه «طوفان الاقصی» برگزار شد، با حضور گسترده اقشار مختلف مردم شهیدپرور استان تهران، از جمله مردان و زنان انقلابی، جوانان، دانش‌آموزان، دانشجویان، خانواده‌های معظم شهدا و بسیجیان، صحنه‌ای از وحدت و همبستگی ملی را به نمایش گذاشت.

راهپیمایی از میعادگاه های نماز جمعه آغاز شد و تا گلزارهای شهدا ادامه یافت، جایی که شرکت‌کنندگان با ادای احترام به شهدا، بر ادامه مسیر انقلاب تأکید کردند.

این راهپیمایی نه تنها یک تجمع ساده، بلکه نمادی از پشتیبانی بی‌قیدوشرط مردم ایران از آرمان‌های مقدس فلسطین و مبارزه با رژیم اشغالگر صهیونیستی بود.

شرکت‌کنندگان در این راهپیمایی، با در دست داشتن پرچم‌های مقدس جمهوری اسلامی ایران، پرچم‌های جبهه مقاومت و پلاکاردهایی حاوی شعارهای انقلابی مانند «مرگ بر آمریکا»، «مرگ بر اسرائیل» و «فلسطین آزاد خواهد شد»، خشم و انزجار خود را از اقدامات جنایتکارانه رژیم صهیونیستی ابراز داشتند.

آرمان های انقلاب، میراثی جاودانه

این شعارها، که با صدای بلند و هماهنگ سرداده می‌شد، فضای شهر را پر از شور و حماسه کرد و نشان‌دهنده عمق نفرت مردم از استکبار جهانی و حمایت قاطع از مردم مظلوم غزه بود.

جوانان و دانشجویان، به عنوان پیشران این تجمع، با حمل نمادهای مقاومت مانند تصاویر شهدای فلسطینی و ایرانی، بر عزم راسخ خود برای ادامه مبارزه تا آزادی کامل قدس شریف تأکید کردند.

حضور دانش‌آموزان نیز، که با لباس‌های فرم و پرچم‌های کوچک در دست، در صفوف اول راهپیمایی دیده می‌شدند، پیامی روشن به نسل آینده می‌داد، آرمان‌های انقلاب و مقاومت، میراثی جاودان است.

این رویداد، بخشی از راهپیمایی سراسری «بشارت نصر» بود که در سراسر کشور، از جمله استان تهران، برگزار شد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران پیش از این اعلام کرده بود که راهپیمایی پس از نماز جمعه آغاز می‌شود و هدف آن، اعلام پیروزی قریب‌الوقوع مقاومت بر استکبار جهانی است.

از پردیس تا ورامین و ری صحنه حضور پرشور آزادیخواهان

در پردیس، مردم با سردادن شعارهای انقلابی، بار دیگر پشتیبانی بی‌قیدوشرط خود را از آرمان مقدس فلسطین اعلام کردند و بر محکومیت دهه‌ها ظلم، کشتار، تخریب و اشغالگری رژیم صهیونیستی تأکید داشتند.

قطعنامه پایانی راهپیمایی، که توسط یکی از شرکت کنندگان در راهپیمائی ورامین قرائت شد، شامل بندهایی بود که حمایت از عملیات طوفان الاقصی را به عنوان نقطه عطفی در تاریخ مقاومت توصیف می‌کرد و خواستار اتحاد بیشتر مسلمانان جهان برای نابودی رژیم اشغالگر قدس می‌شد.

اهمیت این راهپیمایی در شرایط فعلی جهان، جایی که رژیم صهیونیستی با شکستی راهبردی به جنایات خود در غزه پایان داده، دوچندان است.

عملیات طوفان الاقصی، که دو سال پیش آغاز شد، ضربه‌ای کاری به رژیم اشغالگر وارد کرد و نشان داد که مقاومت فلسطین زنده و پویا است.

مردم ری، به عنوان یکی از شهرهای جنوبی تهران که همواره در خط مقدم حمایت از جبهه مقاومت بوده، با این حضور گسترده، پیام روشنی به جهان ارسال کردند: ایران و مردمش، تا آخرین نفس در کنار فلسطین ایستاده‌اند.

قدردانی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی از حضور مردم

حضور خانواده‌های شهدا، که با عکس‌های عزیزانشان در دست، در راهپیمایی شرکت کردند، یادآوری می‌کرد که خون شهدای ایرانی و فلسطینی، درخت مقاومت را آبیاری کرده است.

در پایان راهپیمایی در رباط کریم نیز، شرکت‌کنندگان با تجمع در گلزار شهدا، با قرائت فاتحه و ادای احترام به شهدای انقلاب و دفاع مقدس، بر ادامه مسیر شهدا تأکید کردند.

برگزاری پرشور این رویداد نشان‌دهنده سازماندهی دقیق و روحیه بالای مردم بود.

حجت الاسلام سیدمحسن محمودی، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران، نیز در حاشیه این راهپیمائی در گفتگو با خبرنگار مهر از حضور پرشور مردم قدردانی و اعلام کرد: چنین تجمعاتی، بخشی از آرمان های مردم ایران برای حمایت از مظلومان جهان است.

این راهپیمایی، نه تنها یک اعتراض، بلکه بشارت پیروزی نهایی مقاومت بر استکبار بود و مردم پاکدشت نیز با این حضور، نقش خود را در این پیروزی ایفا کردند.