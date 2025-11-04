به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت ارتباطات زیرساخت، آئین نکوداشت هفته پدافند غیر عامل، با حضور سردار جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور، معاونین و هیأت همراه، اعضای کمیته پدافند غیرعامل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، اعضای هیأت مدیره، معاونین و مدیران شرکت ارتباطات زیرساخت، برگزارشد.

در این نشست بهزاد اکبری معاون وزیر، رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت به تغییر سبک زندگی مردم، زیست دیجیتال و استفاده از ابزارهای هوشمند اشاره کرد و افزود: این وابستگی، اهمیت پدافند غیرعامل و به ویژه پدافند سایبری را بیشترمی کند.

وی بر ضرورت صیانت از حریم دیجیتال جامعه تاکید کرد و گفت: پدافند غیرعامل در شرکت ارتباطات زیرساخت و وزارت ارتباطات دائمی است و جنگ ۱۲ روزه توان فنی شرکت ما را به خوبی نشان داد.

اکبری داشتن شبکه پایدار را یک ضرورت برای شرکت ارتباطات زیرساخت دانست و ادامه داد: در جنگ ۱۲ روزه توان فنی شرکت برای مقابله با تهدیدات به ویژه حملات سایبری با بهره‌مندی از سامانه DDoS ارزیابی شد و این حملات صرفاً مختص جنگ نبود، بلکه ما در تمام این سال‌ها برای صیانت و پایداری شبکه ارتباطی با انواع حملات مقابله کردیم.

در ادامه سردار غلامرضا جلالی با تقدیر از عملکرد کارکنان شرکت ارتباطات زیرساخت در جنگ ۱۲ روزه، اظهار داشت: به دلیل تغییر ماهیت و تنوع تهدیدات دشمن، توجه به تغییر راهبرد در پدافند غیرعامل در تمامی حوزه‌ها به ویژه ICT کشور، ضروری است.

وی با اشاره به مباحث مربوط به سازمان پدافند غیرعامل در کشور گفت: یکی از مهمترین اهداف تشکیل این سازمان، ایجاد هماهنگی، همپایی و هم افزایی میان بخش نظامی کشور و بخش غیرنظامی در امر دفاع و تحقق راهبرد جامع امنیتی و دفاعی کشور است که ارتقای تاب‌آوری و پایداری ملی را در پی خواهد داشت.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور خاطرنشان کرد: یکی از مهمترین مباحث برای مقابله تهدیدات سایبری در بخش زیرساخت‌های ارتباطی کشور، حفظ و پایداری شبکه برای جلوگیری و کاهش خسارات در بخش‌هایی است که ارتباط تنگاتنگی با خدمات‌رسانی به مردم دارد.

در ادامه علیرضا اصغریان معاون فنی مدیرعامل، در خصوص اهمیت تحقق پدافند غیرعامل در زیرساخت‌های ارتباطی، گام‌های عملیاتی پیش رو در تقویت پدافند غیرعامل زیرساخت‌های ارتباطی، نیازمندی‌های تحقق برنامه پدافند غیرعامل در زیرساخت‌های ارتباطی، پوشش کامل برنامه‌های پدافندی در زنجیره ارتباطات و فناوری اطلاعات، توضیحاتی بیان کرد.

همچنین محسن نوروزی مدیرکل حراست شرکت ارتباطات زیرساخت، گزارشی از اقدامات و عملکرد شرکت ارتباطات زیرساخت در حوزه پدافند غیرعامل عنوان کرد و افزود: باید شیوه‌های مقابله با انواع تهدیدات دشمن با استفاده از ابزارهای بومی و مناسب برای صیانت، حفظ و پایداری شبکه در کاهش خطرات به روز شود.