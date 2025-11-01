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۱۰ آبان ۱۴۰۴، ۱۴:۰۹

پیام مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت به مناسبت هفته پدافند غیرعامل

پیام مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت به مناسبت هفته پدافند غیرعامل

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت به مناسبت هفته پدافند غیرعامل، پیامی صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت ارتباطات زیرساخت در متن این پیام آمده است:

«هفته پدافند غیرعامل یادآور اهمیت هوشمندی، پیش‌بینی و تاب‌آوری در برابر تهدیدات نوین است. در عصر تحول دیجیتال، صیانت از زیرساخت‌های حیاتی ارتباطی و اطلاعاتی کشور نه‌تنها یک ضرورت فنی، بلکه ضامن امنیت ملی و استمرار خدمات دیجیتال به شهروندان است.

شرکت ارتباطات زیرساخت با رویکردی یکپارچه، ارتقای پایداری زیرساخت‌ها، مقاوم‌سازی سامانه‌های ارتباطی و توسعه توان داخلی در حوزه امنیت سایبری را در اولویت برنامه‌های خود قرار داده است.

در این هفته، ضمن گرامی‌داشت تلاش‌های ارزشمند همه متخصصان و فعالان حوزه پدافند غیرعامل، بر این باوریم که تحقق «ایران هوشمند و پایدار» تنها با همکاری همه نهادها و همراهی مردم در حفظ و صیانت از زیرساخت‌ها و دارایی‌های دیجیتال کشور امکان‌پذیر است.

بهزاد اکبری معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و مدیر عامل شرکت ارتباطات زیرساخت»

کد مطلب 6641023
هنگامه فروغی

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