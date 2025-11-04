کاظمی: ۱۳ آبان نماد بصیرت، عزت و استکبارستیزی ملت ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، علی کاظمی، صبح سه‌شنبه در آئین نواختن زنگ استکبارستیزی در مدرسه شاهد امام حسین (ع) ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دانش‌آموز و تبریک روز دانش‌آموز، اظهار داشت: ۱۳ آبان، روزی است که ملت ایران با بصیرت، ایمان و غیرت انقلابی خود فریاد استقلال و آزادی را سر دادند و هیمنه استکبار جهانی را شکستند و این روز، نشانه‌ای از عزت و بیداری ملت بزرگ ایران است.

وی با اشاره به تقارن روز دانش‌آموز با ایام فاطمیه، این هم‌زمانی را معنادار دانست و گفت: حضرت فاطمه زهرا (س) نخستین مدافع ولایت و الگوی ایثار و استقامت در برابر ظلم بود و امروز نیز مکتب فاطمی الهام‌بخش جوانان مؤمن و انقلابی در مسیر مبارزه با استکبار و دفاع از حق است.

فرماندار زنجان با اشاره به اینکه مدارس زنجان مهد پرورش دانش‌آموزانی باایمان، خلاق و وطن‌دوست است، عنوان کرد: تلاش معلمان متعهد و مدیران دلسوز، آینده‌ای روشن برای کشور رقم خواهد زد.

وی با تأکید بر نقش‌آفرینی دانش‌آموزان در تداوم مسیر انقلاب اسلامی تصریح کرد: دانش‌آموزان امروز، ادامه‌دهندگان راه شهید فهمیده، شهید شهریاری و سایر شهدای والامقام این سرزمین هستند و یقین دارم از میان این نسل نیز دانشمندان، مدیران و خدمتگزاران بزرگی برای آینده ایران اسلامی برخاسته و خواهند درخشید.

کاظمی همچنین در سخنان خود از پیام استاندار زنجان، سیدمحسن صادقی یاد کرد و گفت: طبق این پیام، ۱۳ آبان نماد وحدت، ایمان و حضور آگاهانه مردم در صحنه است و حضور پرشور دانش‌آموزان زنجانی در این مراسم جلوه‌ای از همین بصیرت و انسجام ملی است.

در پایان این مراسم، زنگ استکبارستیزی توسط فرماندار زنجان به صدا درآمد و دانش‌آموزان با سر دادن شعارهای «مرگ بر آمریکا» و «هیهات من‌الذله»، بر پایبندی خود به آرمان‌های انقلاب اسلامی و تبعیت از ولایت فقیه تأکید کردند.