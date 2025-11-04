مرور تسخیر لانه جاسوسی در رادیو؛ اینجا سفارت نیست

امیر کشانی مدیر گروه دانش و اقتصاد رادیو گفت‌وگو درباره ویژه‌برنامه‌های این شبکه به مناسبت روز ۱۳ آبان، با اشاره به اهمیت این روز در حافظه تاریخی ملت ایران به خبرنگار مهر بیان کرد: رادیو گفت‌وگو با تدارک چند برنامه ویژه، تلاش دارد تا ضمن بازنمایی این رویداد از زوایای تاریخی، فرهنگی و سیاسی، زمینه آشنایی نسل جدید با ریشه‌های شکل‌گیری روحیه استکبارستیزی را فراهم کند.

وی اضافه کرد: این شبکه با برنامه‌های مختلف، واقعه تاریخی تسخیر لانه جاسوسی آمریکا و نقش آن در شکل‌گیری هویت ضد استکباری نسل‌های پس از انقلاب را بازخوانی کند. این برنامه‌ها از بامداد تا شامگاه ۱۳ آبان با رویکردی تحلیلی، تاریخی و گفتگومحور روی آنتن خواهند رفت. رادیو گفت‌وگو امسال نیز همانند سال‌های گذشته، با ترکیبی از گفتگوهای زنده، مستندهای شنیداری و تحلیل‌های کارشناسی، قصد دارد تا مخاطبان خود را در مسیر شناخت عمیق‌تر یکی از رویدادهای سرنوشت‌ساز تاریخ معاصر ایران همراهی کند.

کشانی با اشاره به برخی از این برنامه‌ها عنوان کرد: ویژه‌برنامه «به وقت گفت‌وگو» به تهیه‌کنندگی بهزاد محمودزاده به صورت زنده، پوشش مستقیم مراسم راهپیمایی و تجمعات ۱۳ آبان را بر عهده دارد. در این برنامه، گزارشگران رادیو گفت‌وگو در سطح شهر و محل برگزاری مراسم حضور می‌یابند و ارتباط‌های زنده‌ای با استودیو برقرار خواهند کرد. همچنین گفتگو با مسئولان، دانش‌آموزان و اقشار مختلف مردم درباره اهمیت این روز و مفهوم مبارزه با استکبار جهانی از بخش‌های محوری این برنامه است.

وی ادامه داد: برنامه «روی موج گفت‌وگو» نیز به تهیه‌کنندگی محمد بخشایش به تحلیل ابعاد مختلف این روز از منظر سیاسی، اجتماعی و فرهنگی می‌پردازد. در این برنامه، کارشناسان و پژوهشگران حوزه تاریخ انقلاب اسلامی حضور دارند تا به بررسی ناگفته‌ها و زوایایی از واقعه تسخیر لانه جاسوسی بپردازند که کمتر مورد توجه بوده است.

مدیر گروه دانش و اقتصاد رادیو گفت‌وگو به دیگر برنامه های مرتبط اشاره و عنوان کرد: پخش مستند رادیویی «اینجا سفارت نیست» را داریم که تلاش دارد تا با نگاهی مستندنگارانه و مبتنی بر روایت‌های کمتر شنیده‌شده از دانشجویان و شاهدان عینی آن دوران، ابعاد ناشناخته‌تر تسخیر سفارت آمریکا را بازخوانی کند. هدف ما این است که این واقعه نه صرفاً به عنوان یک اتفاق تاریخی، بلکه به‌عنوان بخشی از حافظه جمعی ملت ایران بازشناسی شود. همچنین برنامه «تاریخ‌نامه» نیز به بررسی واقعه ۱۳ آبان از منظر تاریخی و فرهنگی اختصاص یافته است. این برنامه ضمن مرور زمینه‌های تاریخی پیش از انقلاب و نقش سیاست‌های آمریکا در ایران، به بررسی تأثیر این رویداد بر فضای فکری و فرهنگی دهه‌های پس از آن خواهد پرداخت.

وی با اشاره به فعالیت دیگر گروه های این شبکه نیز اظهار کرد: گروه سیاسی اجتماعی رادیو گفت‌وگو نیز در قالب برنامه «ساعت صفر» با تهیه‌کنندگی محسن رسولی، در روزهای ۱۳ و ۱۴ آبان به بررسی جنایت‌های آمریکا و سیاست‌های استکباری این کشور در عرصه‌های گوناگون جهانی می‌پردازد. این برنامه با دعوت از تحلیلگران حوزه روابط بین‌الملل و کارشناسان سیاسی، به دنبال آن است که سیاست‌های سلطه‌گرایانه ایالات متحده را از منظر تاریخی و معاصر مورد واکاوی قرار دهد.

کشانی در پایان بیان کرد: هدف ما از این مجموعه برنامه‌ها صرفاً مرور تاریخ نیست، بلکه می‌خواهیم روحیه آگاهی، مقاومت و استکبارستیزی را در میان نسل جوان تقویت کنیم. امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند بازخوانی پیام‌های ۱۳ آبان هستیم؛ پیامی که بر استقلال، خودباوری و مقابله با سلطه خارجی تأکید دارد.