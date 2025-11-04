تجمع بزرگ دانش آموزان سمنانی؛ ۱۳آبان «حماسه» شد

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با صبح سه شنبه و مقارن با یوم الله ۱۳ آبان، گردهمایی و تجمع بزرگ دانش آموزان ولایی و انقلابی مرکز استان سمنان در مسیر راهپیمایی استکبار ستیزی یعنی میدان سعدی سمنان برگزار شد.

خیل عظیمی از دانش آموزان دختر و پسر سمنانی در این تجمع بزرگ حضور پیدا کرده و رنگ و لعاب زیبایی به مراسم روز استکبار ستیزی در مرکز استان سمنان، استان حضورها و حماسه‌ها و پیروی راه شهدا و آرمان‌های انقلاب اسلامی بخشیدند.

راهپیمایی و اجتماع بزرگ دانش‌آموزان و دانشجو و معلمان در یوم‌الله ۱۳ آبان با حضور نماینده ولی فقیه در استان سمنان، استاندار سمنان، مدیرکل آموزش و پرورش استان، مقامات استانی و شهرستانی، جامعه فرهنگیان و اقشار مختلف مردم برگزار شد.

قاسم شریفی مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن قدردانی از حضور پرشور دانش آموزان در سراسر استان گفت: برنامه‌های مشابهی در دیگر نقاط استان سمنان هم در دست برگزار است.

شریفی ضمن قدردانی از زحمات بسیج دانشجویی در آماده سازی این حضور پرشور، بیان کرد: دانش آموزان ما در تمام هشت شهرستان استان و تمام شهرها و روستاهایی که راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان برگزار شده، حضور حماسی داشته‌اند.

وی همچنین از طنین زنگ استکبار ستیزی همزمان با صبح امروز، سه شنبه مقارن با ۱۳ آبان ماه خبر داد و افزود: این برنامه با حضور دانش آموزان در تمام مدارس استان به صورت همزمان و مقارن با مراسم زنگ استکبار ستیزی در مدارس کشور، برگزار شد.