خروجی دانشگاه علوم قضایی باید قاضی متدین، عالم و انقلابی باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از قوه قضائیه، آئین آغاز سال تحصیلی دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری، با حضور حجت الاسلام حمزه خلیلی معاون اول قوه قضائیه و فرید محسنی رئیس دانشگاه در این دانشگاه برگزار شد.

حجت الاسلام خلیلی معاون اول قوه قضائیه در ابتدای مراسم با تسلیت ایام عزاداری حضرت فاطمه زهرا (س) و گرامیداشت یوم الله سیزده آبان با قدردانی از زحمات همه کسانی که مدیریت دانشگاه علوم قضائی را از گذشته تا به امروز بر عهده داشته‌اند اظهار کرد: بحمدالله در جایگاه‌های مختلف دستگاه قضائی دانشجویان دانش آموخته دانشگاه علوم قضائی داریم که افتخار دستگاه قضائی و نیروهای مؤثری هستند.

خلیلی با ارج نهادن نسبت به اقدامات همه مدیران و اساتید و دانشجویان پرتلاش دانشگاه علوم قضائی، تصریح کرد: در حال حاضر با نگاه به سنوات گذشته‌ی این دانشگاه، تراز دانشگاهی با تربیت کادر علمی با تقوا و متناسب با قضای اسلامی را مشاهده می‌نمائیم و دوره جدیدی را پیش داریم که دوره تحول و اجرای اسناد بالادستی است که امر مقام معظم رهبری است.

معاون اول قوه قضائیه با بیان اینکه در دوره تحول، دستگاه قضائی و همه اجزای آن باید در این زمینه نقش آفرین باشند، ادامه داد: تحول در دستگاه قضائی بدون تحول در دانشگاه علوم قضائی، در بخش‌های تربیت نیروی انسانی و حوزه‌های آموزش و پژوهش امکانپذیر نیست.

خلیلی با بیان اینکه هرجا پیشرفتی وجود دارد در گرو اعتلای کادر تربیت شده آن مجموعه است، اظهار کرد: حتماً تربیت نیروی انسانی در این دوره باید با همه ادوار گذشته متفاوت باشد، ضمن اینکه باید از تجربیات پیشینیان و نکات ارزشمند و تجربیات خوبی که گذشتگان داشته‌اند درس گرفت؛ اما باید طرحی نو در انداخت.

وی ادامه داد: تحول دانشگاه باید حتماً با اتقان علمی همراه باشد نه حرکت سلیقه‌ای، باید اساتید و فرهیختگان در هسته‌های علمی دور هم جمع شوند و بحث کنند که چه کارهایی می‌بایست انجام پذیرد تا دانشگاه علوم قضائی بتواند در سه حوزه علم، حرفه‌ای بودن در امر قضا و اخلاق، نیروی انسانی تأثیر گذار تربیت نماید.

معاون اول قوه قضائیه خطاب به اساتید و دانشجویان بیان کرد: خروجی دانشگاه علوم قضائی باید قاضی متدین، واجد شرایط، عالم، اخلاقی و انقلابی باشد.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: امروز در تمام دنیا و در مقالات جدید بحث می‌کنند که ما سال‌های سال است که علم را از اخلاق جدا کرده‌ایم و اشتباه کردیم که نتیجه آن این شد که با علم ابزاری علیه خود انسان و حیات آن ساخته شد و زندگی انسان را به مخاطره انداخت. باید در کنار علم، اخلاق را قرار دهیم و این را امام صادق (ع) و پیغمبر اکرم (ص) پیشتر فرموده‌اند. دانشجو و استاد ما اگر در کنار یاد دادن و یاد گرفتن اخلاق نداشته نباشند، این علم و دانش علاوه براینکه گره‌گشا نخواهد بود، گره‌هایی را هم برای خود و هم برای جامعه ایجاد می‌کند.

وی اضافه کرد: علم بدون تحلیل و تجزیه و نقد کردن در عمل مفید نخواهد بود. علم باید در مسیر رشد و پیشرفت قرار گیرد تا بتواند در وضعیت‌های پیچیده اجتماعی به کمک آید تا تصمیمات درست و عادلانه گرفته شود. اگر علم تنها به انباشته شدن اطلاعات محدود شود، در مواجهه با چالش‌های پیچیده اجتماعی و قضائی، به نتیجه مطلوب نمی‌رسیم.

وی ادامه داد: قضاوت‌های ما باید بر اساس دانش به‌روز و تحلیل‌های صحیح باشد. قاضی نباید به صرف دانسته‌های خود تکیه کند، جامعه امروز، پیچیدگی‌های خاص خود را دارد و علم قضائی باید با این پیچیدگی‌ها هم‌راستا باشد. پس باید تلاش کنیم که دانش خود را روز به روز نو کنیم و در دنیای جدید، همواره به‌روز باشیم.

حجت الاسلام والمسلمین خلیلی افزود: با عنایت به همه تلاش‌هایی که بزرگان و اساتید ما در طول چهل ساله بعد از انقلاب اسلامی برای شکل‌گیری دستگاه قضائی مبتنی بر فقه و حقوق کرده‌اند، اما شرایط و وضعیت ما در دستگاه قضائی شرایطی است که تحول جدی می‌طلبد و دلسوزان، مطلعان و کسانی که با دستگاه قضائی آشنا هستند، حتماً می‌دانند که این تحول یک ضرورت اجتناب ناپذیر برای قوه قضائیه است.

وی تصریح کرد: باید از اساتید صاحب نظر در مسائل حقوقی و قضائی بیشتر استفاده شود و دانشجویان عزیز نیز ان‌شاءالله سال پربرکتی داشته باشند و دانش افزایی و رسیدن به مدارج عالی از جهت علمی و اخلاقی که محصول آن می‌شود قضات عالم، باتقوا و انقلابی، نتیجه‌اش شکل گیری تحول در دستگاه قضائی و اجرای عدالت برای زندگی مردم باشد.

فرید محسنی رئیس دانشگاه علوم قضائی در ادامه گفت: حضرت زهرا (س) به‌عنوان یک معصوم و الگو برای ما محسوب می‌شود. زندگی ایشان حاوی نکات بسیاری است که در محیط علمی و تربیتی تأثیرگذار است. ایشان از امام زمان خود حمایت کردند و در این مسیر جان خود را فدای ولایت و امام زمانشان کردند. این نکات برای ما به‌ویژه در محیط دانشگاهی و تربیتی بسیار اهمیت دارد.

وی در ادامه به وقایع ۱۳ آبان اشاره کرد و گفت: سال‌هاست که این روز یادآور وقایعی مهم است. در سال ۱۳۴۳، امام خمینی (ره) در این روز تبعید شدند، در سال ۱۳۵۶، حرکت دانش‌آموزان و دانشجویان علیه رژیم پهلوی آغاز شد که در نهایت به ۱۳ آبان به‌عنوان روز دانش‌آموز شهرت یافت. همچنین در سال ۱۳۵۸، دانشجویان خط امام لانه جاسوسی آمریکا را تسخیر کردند که به انقلاب دوم نام‌گذاری شد. همه اینها تأکید بر این دارد که ما نباید در برابر وقایع سیاسی و اجتماعی بی‌تفاوت باشیم.

وی در ادامه افزود: در این دانشگاه در مسیر عدالت‌جویی و عدالت‌خواهی حرکت می‌کنیم، عدالت یک امر اساسی است که در تعلیمات ما در دانشگاه علوم قضائی به‌عنوان مهم‌ترین محور قرار دارد. کسانی که در آینده در عرصه‌های قضائی کشور خدمت خواهند کرد، باید عدالت را در جان خود بپرورانند.

محسنی در ادامه خطاب به نو دانشجویان گفت: باید با توجه ویژه به آموزش‌های سیاسی و اجتماعی پرداخته و سطح آگاهی خود را بالا ببریم. آینده نظام در دستان شما، دانشجویان امروز خواهد بود و این مسئولیت سنگینی است.

وی در ادامه گفت: برای دانشجویان دانشگاه علوم قضائی، علاوه بر علم، تقوا و عدالت نیز باید اهمیت ویژه داشته باشد. قاضی عادل باید ملکه عدالت را در خود پرورش دهد. این فرایند به‌طور طبیعی به زمان و تمرین نیاز دارد. دانشجویان باید در برنامه‌های فرهنگی و آموزشی دانشگاه شرکت فعال داشته باشند.

وی در ادامه گفت: به‌عنوان یک اقدام اساسی و ابتکاری از سوی معاون اول قوه قضائیه یک شورای راهبری آموزشی تشکیل شده است که تمامی امور دانشگاه و سیاست‌گذاری‌های آن تحت نظارت قرار دارد. این شورا با حضور مسئولین مختلف از جمله معاون اول قوه قضائیه، معاون منابع انسانی و معاون راهبردی قوه قضائیه به طور مرتب برگزار می‌شود و نقشه‌راه‌هایی برای تربیت قضات شایسته و کارآموزی و آموزش‌های عملی در آن طراحی می‌شود.

محسنی گفت: تمامی ظرفیت‌های دانشگاه به تربیت قاضی اختصاص داده شده است. دوره‌های جدید و حرفه‌ای در حال طراحی هستند تا دانشجویان علاوه بر دروس نظری، دروس کارآموزی و فقهی را با قوت بیشتری بگذرانند و آماده ورود به قوه قضائیه شوند.

وی در ادامه به یکی از طرح‌های جدید دانشگاه علوم قضائی پرداخت و گفت: به همت معاونت فرهنگی دانشگاه از امسال به طور جدی طرح استاد مشاور فرهنگی را پیاده خواهیم کرد هر دانشجویی که وارد دانشگاه می‌شود یک استاد مسئولیت فرهنگی او را بر عهده دارد و پدرانه این کار صورت می‌گیرد که امروز از این طرح نیز رونمایی خواهیم کرد.

محسنی افزود: تجربه نگاری قضائی اقدام دیگری است و در آن قضات با تجربه دعوت می‌شوند و خاطرات و تجربیات خود را در قالب انتقال تجربه بیان می‌کند که این موضوع هم کمک شایانی را به افرادی که می‌خواهند وارد دستگاه قضائی شوند خواهد کرد.

محسنی گفت: امید است که در آینده نزدیک، دانشگاه علوم قضائی با توجه به نیازهای قوه قضائیه، در مسیر تحول و پیشرفت گام‌های مؤثری بردارد. امیدواریم که این اقدامات در جهت خدمت به نظام جمهوری اسلامی و تحقق عدالت در جامعه مؤثر باشد.