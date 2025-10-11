‍ به گزارش خبرگزاری مهر، نشست هم اندیشی تحول آموزش در ارتقای دانش قضایی قضات با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی معاون اول قوه قضاییه، موحدی معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه، صاحبکار معاون راهبردی قوه قضاییه، هادی معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه، محسنی رئیس دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، جوهری مدیرکل آموزش در محل سالن جلسات شهدای عدالت حوزه معاونت اول قوه قضاییه برگزار شد.

در این نشست که با هدف تحول ساختار آموزشی دانشگاه علوم قضایی در راستای سند تحول قوه قضاییه تشکیل شد، حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی معاون اول قوه قضاییه، با اشاره به فرامین رهبر معظم انقلاب در راستای اجرای برنامه‌های سند تحول و تعالی قوه قضاییه و قانون برنامه هفتم توسعه و تاکیدات ریاست قوه قضاییه بر ضرورت پیگیری سریع و دقیق بیانات معظم له عنوان کرد: پیرو فرمایشات رهبر معظم انقلاب با مسئولان و مدیران دستگاه قضایی در هفته قوه قضاییه مبنی بر اینکه: یکی از کارهایی که به نظر من لازم است در قوه‌ قضاییه انجام بگیرد، ارتقای دانش قضات است. همه‌ قضات بایستی از لحاظ دانش قضایی ارتقا پیدا کنند.

معاون اول قوه قضاییه با دعوت از اعضای شورای آموزش به مشارکت جدی در اجرای طرح تحول آموزش بیان داشت: برای تحقق اهداف سند تحول قضایی، لازم است با تلاش جدی در صدد ارتقای کیفی و کمی دانشگاه بر آییم و با تدوین طرح‌های کاربردی و موثر در آموزش، زمینه تربیت نسل جدید قضات را هر چه بهتر فراهم کنیم و این جز با همکاری همه جانبه اعضا میسر نخواهد شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی تأکید کرد: دانشگاه علوم قضایی به عنوان خزانه نیروی انسانی قوه قضاییه محسوب می‌شود که این قسمت نیازمند تقویت بیش از پیش است. با ارتقای دانش قضایی بسیاری از مشکلات کم خواهد شد، تسلط بر دانش قضایی موجب می‌شود که پرونده‌ها، هم با دقت بیشتر و هم سرعت بیشتری رسیدگی شود.

وی ادامه داد: به منظور آسیب شناسی وضعیت علمی و آموزشی قضات و اتخاذ تدابیر و راهکارهای لازم به منظور ارتقای سطح دانش قضات با بهره‌مندی از ظرفیت دانشگاه علوم قضایی شایسته است با برقراری ارتباط عمیق و منطقی میان دانشگاه و بهره‌مندی از ظرفیت دانش قضایی بر ریل حرکت و مدیریت عالی قوه قضاییه بستری فراهم شود تا بیش از پیش شاهد رضایت روزافزون مردم در امر عدالت محوری باشیم.

معاون اول قوه قضاییه اذعان داشت: با هدف مرتفع کردن نیاز و تقویت دستگاه قضا و تامین نیروی ویژه امر قضا و تصمیم‌سازی معاونت منابع انسانی قوه قضاییه، دانشگاه علوم قضایی همانند سایر بخش‌های قضایی خود را به اجرای احکام سند تحول مکلف می‌داند.

حجت الاسلام والمسلمین خلیلی یادآور شد: در بررسی آسیب شناسی دانشگاه علوم قضایی باید منبع دستور کار، تکالیف تولیدی و نقطه اتکا مدیران دانشگاه در فعالیت‌ها مشخص شود تا بهترین نتیجه از فعالیت‌ها حاصل و برای اهداف دانشگاه علوم قضایی ریل‌گذاری شود.

بهره‌مندی از برترین و مجربترین اساتید با هدف انتقال آداب و تجربیات قضایی در حوزه آموزش دستگاه قضا و شناسایی ظرفیت بالفعل و بالقوه دانشگاه از دیگر محورهای مورد تأکید معاون اول قوه قضاییه بود.

در پایان این نشست هم اندیشی تحول آموزش، بحث و مناظره، ارائه چشم اندازها و رویکردهایی که از تبادل نقطه نظرات هر یک از اعضا مدعو، استخراج شد، مقرر شد جزییات بیشتر در جلسات آتی ارائه گردد.