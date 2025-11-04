به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید ابراهیم حسینی سخنران راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان ماه در شهرستان فردیس، ضمن تسلیت ایام شهادت حضرت صدیقه طاهره (س)، با قدردانی از حضور گسترده مردم و دانش‌آموزان در این راهپیمایی، گفت: حضور باشکوه ملت ایران در این روز تاریخی نشان‌دهنده دشمن‌شناسی، بیداری و استمرار روحیه انقلابی ملت در برابر استکبار جهانی است.

وی افزود: ملت ما نزدیک به پنج دهه است که در روز ۱۳ آبان با فریاد «مرگ بر آمریکا» بر تداوم مبارزه با ظلم و استکبار تأکید می‌کند و این شعار برخاسته از بصیرت و ایمان مردم است، نه از ستیزه‌جویی.

امام‌جمعه فردیس با اشاره به فلسفه اصلی گرامیداشت روز ۱۳ آبان، بیان کرد: برخی تصور می‌کنند اختلاف ما با آمریکا یک اختلاف سیاسی و تاکتیکی است، اما این نگاه اشتباه است؛ چراکه اختلاف ما با آمریکا ذاتی است، زیرا آمریکا مظهر تام استکبار، ظلم و قلدری در دنیاست.

حسینی با اشاره به اهمیت تاریخی فتح لانه جاسوسی آمریکا خاطرنشان کرد: همان‌طور که حضرت امام (ره) فرمودند، «فتح لانه جاسوسی انقلابی بزرگ‌تر از انقلاب اول بود»، چراکه در آن زمان توطئه‌ها و خیانت‌های آمریکا علیه ملت ایران برملا شد و این اقدام تضمین‌کننده بقای انقلاب اسلامی بود.

وی ادامه داد: یکی از برکات فتح لانه جاسوسی شکستن ابهت پوشالی آمریکا بود، ملتی که توانست جاسوسان آمریکا را به زانو درآورد و رهبرش در همان زمان فرمود «آمریکا هیچ غلطی نمی‌تواند بکند»، نشان داد که استقلال و اقتدار واقعی از ایمان، رهبری الهی و وحدت ملی سرچشمه می‌گیرد.

امام‌جمعه فردیس در بخش دیگری از سخنانش گفت: امروز نیز ملت ایران بار دیگر در جریان دفاع ۱۲ روزه مقدس دید که آمریکا و هم‌پیمانانش در برابر مقاومت مؤمنانه ملت‌های منطقه عقب نشستند و تسلیم شدند که این همان تحقق جمله رهبر انقلاب است که فرمودند: «آمریکا می‌خواهد غلطی بکند اما نمی‌تواند».

حسینی هشدار داد: خطر امروز ما بیش از آنکه از بیرون باشد، از درون است؛ آمریکا پرستان داخلی که دل در گرو دشمن دارند و در مسندها و جایگاه‌های تصمیم‌گیری نفوذ کرده‌اند، از دشمن بیرونی خطرناک‌ترند. این افراد با توجیه جنایت‌های آمریکا، روحیه تسلیم را در جامعه ترویج می‌دهند و باید شناسایی و از مسیر انقلاب کنار گذاشته شوند.

وی با تأکید بر اینکه ملت ایران از مسیر استقلال عقب‌نشینی نخواهد کرد، اظهار کرد: آمریکا دشمن ملت ایران است، نه‌فقط پس از انقلاب بلکه از کودتای ۲۸ مرداد تا شهادت دانش‌آموزان ۱۳ آبان همواره علیه ملت ما توطئه کرده است. امروز نیز با بودجه‌های رسمی برای براندازی جمهوری اسلامی تلاش می‌کند.

رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان فردیس در پایان گفت: حضور پرشور دانش‌آموزان و دانشجویان در راهپیمایی ۱۳ آبان نشانه بیداری ملت است؛ ملت ایران فارغ از گرایش‌های سیاسی و جناحی، در دشمنی با استکبار متحد است. مادامی‌که آمریکا از دشمنی با ملت و جهان اسلام دست برندارد، فریاد «مرگ بر آمریکا» از این سرزمین طنین‌انداز خواهد بود.