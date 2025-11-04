حجت الاسلام تقوی: ملت ایران با وحدت استکبار را خلع سلاح می کند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدرضا تقوی ظهر سه شنبه در جمع راهپیمایان ۱۳ آبان ماه ارومیه با بیان اینکه انقلاب اسلامی ساختار سلطه را درهم شکست و آمریکا بزرگ‌ترین ضربه را از این تحول جهانی دریافت کرد، افزود: استکبار شناسی باید جدی و نظام‌مند در مدارس و میان نسل دانش‌آموز آموزش داده شود تا راه شهدا و آرمان‌های انقلاب با شناخت و آگاهی ادامه پیدا کند.

وی با اشاره به اینکه ما با وحدت خود استکبار را خلع سلاح می‌کنیم، ادامه داد: آمریکا همواره در تلاش است ملت ایران را از فکر و فرهنگ و هویت خود جدا کند؛ از هسته‌ای شروع می‌کند، از جنگ روانی ادامه می‌دهد، اما هدف اصلی او تغییر روح ملت است.

عضو شورای سیاست گذاری ائمه جماعات کشور با تاکید بر اینکه تنها چیزی که می‌تواند در برابر استکبار بایستد، قدرت است لذا قدرت ملی باید همواره افزایش یابد تا دشمن جرأت تعدی نداشته باشد، اظهار کرد: دانش آموزان آینده سازان کشور هستند، باید راه شهید باکری‌ها، شهدای هسته‌ای، دانشمندان و سرداران این انقلاب را ادامه دهید.

حجت الاسلام تقوی با بیان اینکه ما امروز هر چه داریم از برکت خون شهداست، اظهار کرد: امروز مردم ما در سراسر ایران به خیابان آمدند تا خط مبارزه با استکبار را که خط انقلاب و یکی از اصول ثابت آن است، تجدید و تقویت کنند.

وی با بیان اینکه ما مسلمانیم و پیرو قرآن و اسلامیم. اسلام راه مقابله با استکبار را به ما نشان داده است، عنوان کرد: در طول تاریخ نیز انبیا الهی بزرگ‌ترین مبارزان با مستکبران زمان خود بودند.

مرگ بر آمریکا شعار امروز ما نیست؛ شعار آگاهی تاریخی ماست

حجت الاسلام تقوی در ادامه با بیان اینکه اتحاد ملی رمز پیروزی ملت ایران است، گفت: ایران پر از بسیجی است؛ پر از جوانان مؤمن، پر از بهشتی‌هاست. این ملت صاحب فرهنگ، تمدن و ریشه‌ای عمیق است؛ از آذربایجان تا خوزستان، از ارومیه تا شیراز، همه یک‌صدا پشت سر رهبری ایستاده‌اند.

وی با اشاره به کشتار کودکان و مردم بی‌دفاع در غزه گفت: پشت این صحنه‌ها، آمریکا ایستاده است. امام خمینی آمریکا را شیطان بزرگ نامید و امروز این حقیقت برای جهان آشکارتر از همیشه است.

عضو شورای سیاست گذاری ائمه جماعات کشور افزود: تحریم‌ها، ترورها، فشارها و حملات به مراکز هسته‌ای، همه در راستای تضعیف ملت ایران طراحی شده اما علم و اندیشه قابل بمباران و نابودی نیست و دانشمندان ما این راه را با قدرت ادامه می‌دهند.

وی با بیان اینکه درپیروزی انقلاب اسلامی مبارزه با استکبار و سلطه وظلم مورد توجه قرارگرفته است افزود: آمریکا بزرگترین ضربه را از نظام جمهوری اسلامی ایران خورده است و همه ماامروز دراین اجتماع پرشوراعلام می‌کنیم که خط مبارزه بااستکبار تاآخرین قطره خونمان ادامه خواهد داشت.

استکبار با غرور و منیت خود همیشه ملت‌های مسلمان را به بند کشیده است

حجت الاسلام تقوی در ادامه با اشاره به اینکه استکبار با غرور و منیت خود همیشه ملت‌های مسلمان را به بند کشیده است گفت: انبیا و امام راحل ازجمله افرادی بودند که درطول زمان روبروی استکبار ایستاده بودند واین خط وجهت امروز بدست مقام معظم رهبری ادامه دارد.

عضو شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور افزود: آمریکا و اسرائیل سمبل سلطه واستکبار درجهان هستند و هرتوطئه، بی بندوباری، شهادت کودکان وزنان ونیزاشغال سرزمین‌ها اگروجودداشته باشدپشت سراین صحنه هاآمریکا حضور دارد.

حجت الاسلام تقوی بااشاره به اینکه همه گرفتاری‌های مااز آمریکاست افزود: آمریکا به عنوان شیطان بزرگ سراسرجهان رابه آتش کشیده و این رابداند که نابودی اش نزدیک است و انقلاب اسلامی پیروز خواهد بود.