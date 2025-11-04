رستمی: جنگ ۱۲ روزه نشان داد مرگ بر آمریکا شعار قرآن و اسلام است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام مصطفی رستمی صبح سه شنبه در مراسم یوم‌الله ۱۳ آبان که در عرصه میدان شهدای مشهد برگزار شد، ضمن تسلیت سالروز شهادت حضرت زهرا (س) اظهار کرد: این جمع انقلابی و جوان، پیام‌های مهمی دارد. هر ساله، جوانان و نوجوانان ما روز ۱۳ آبان را گرامی می‌دارند، زیرا این روز یادآور چندین صحنه از جنایات آمریکایی‌ها علیه ملت ایران است.

رئیس نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه‌ها با اشاره به تبعید امام در ۱۳ آبان سال ۱۳۴۳ بیان کرد: در این روز، امام به دلیل اعتراض به تصویب کاپیتولاسیون، تبعید شدند. در ۱۳ آبان سال ۵۷ نیز گارد شاهنشاهی، دانش‌آموزان تهرانی را در مقابل دانشگاه به شهادت رساند و نهایتاً در ۱۳ آبان ۵۸، دانشجویان پیرو خط امام در اعتراض به آمریکا، لانه جاسوسی آنان را فتح کردند. پس از تصرف مشخص شد آنجا سفارتخانه نیست، بلکه توطئه‌خانه و مرکز نقشه‌کشی علیه انقلاب ایران است.

وی بیان کرد: دانشجویان پیرو خط امام اسنادی منتشر کردند که نشان‌دهنده طرح‌های پیچیده آمریکا برای به زمین زدن این کشور بود. امروز برخی انسان‌های پشیمان می‌گویند تمام سفارتخانه جمع‌آوری اطلاعات را انجام می‌دهند. اما سفارتخانه آمریکا مرکز برنامه‌ریزی توطئه و طراحی کودتا بود. این مناسبت هر ساله یادآور حماسه ملت ایرانی است.

رستمی با بیان اینکه ۱۳ آبان امسال متفاوت است، ادامه داد: ۱۳ آبان امسال در سوگ شهیدان زیادی قرار داریم، برخی مجروحین حمله اسرائیل به ایران هنوز در تخت بیمارستان هستند. ۱۳ آبان امسال در حالی گردهم آمدیم که ۳۴ دانش‌آموز در جنگ ۱۲ روزه به شهادت رسیدند، هفت معلم شهید و چهار شهید دانش‌آموز از مشهد داشتیم. بیش از ۲۰ استاد دانشگاه به شهادت رسیدند. جنایات آمریکا و اسرائیل را فراموش نمی‌کنیم. این تجمع شما دانشگاهیان و اهالی تعلیم و تربیت این معنا را می‌دهد که ملت از جنگ‌هایی که برای به زانو درآوردن آن طراحی می‌شود، عبور کرده و این ملت ابرقدرت است.

رئیس نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه‌ها با اشاره به آتش‌بس جنگ ۱۲ روزه، اظهار کرد: ملت با رهبری آگاه و فقیه دست بیعت داد و با هم ایستادگی کردند. اگر مجموعه‌های امنیتی موفق هستند، ناشی از همراهی ملت با امام خود است. شاید هنوز متوجه عظمت اتفاقاتی که در جنگ و بعد آن رخ داد، نیستیم. طراحی پیچیده‌ای شده بود تا حمله داشته باشند و تصمیم‌گیرندگان به شهادت برسانند و درگیری خیابانی شروع شود.

وی با اشاره به هدف قرار دادن مراکز امنیتی توسط صهیونیست‌ها، خاطرنشان کرد: آنان می‌خواستند شهر در اختیار ضدانقلاب قرار گیرد، فکر می‌کردند نوکران آنان به میدان می‌آیند، اما رهبر شجاع و بصیر انقلاب همان روز فرماندهان جدید را منصوب کرد و دستور حمله داد و کمتر از ۲۴ ساعت پس حمله جنایتکارانه، نتیجه پاسخ ایران در تل‌آویو دیده شد و بعد آن ملت پای کار آمد. نماز جمعه روز آغاز جنگ، از نماز جمعه هفته قبل آن شلوغ‌تر بود.

رستمی افزود: اگر برخی در معنای مرگ بر آمریکا تردید داشتند، جنگ ۱۲ روزه نشان داد مرگ بر آمریکا شعار قرآن و اسلام است. شعار قرآن مرگ بر تمام طاغوت‌ها است. مسیر حضرت زهرا بیعت با امام زمان است و این مسیر، در ۱۳ آبان امسال برای ملت‌ها روشن شد. افراد ساده‌دل تصور داشتند با قدم زدن با مسئولان آمریکایی، تحریم برداشته خواهد شد. این ساده‌اندیشی بلای جان ملت‌ها است.

رئیس نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه‌ها ادامه داد: اگر آسیبی به نظام وارد شد، افرادی در داخل مقصر هستند که به لبخند دشمن چشم داشتند. ترامپ اعلام کرد مذاکرات پوششی برای عملیات جنگی بود. کسی که به دشمن دل خوش کند یا خائن است یا ساده‌لوح. اگر کسی حقیقت آمریکا را بعد از جنگ ۱۲ روزه نشناخته باشد، قادر به بیدار شدن نیست و متأسفانه افرادی پیدا خواهند شد که در بیانیه‌های خود می‌گویند توانمندی‌های کشور را می‌دهیم تا آرامش به دست آوریم.

وی با بیان اینکه این ملت ثابت کرد بدون آمریکا هم می‌تواند به اهداف خود برسد، گفت: اکنون مرگ بر آمریکا در داخل خود آمریکا شنیده می‌شود. ظلم در عالم فراوان است و باید تنها به امید واقعی عالم توجه کنیم؛ موعود و کسی که بنا است بیاید و همه مظلومان را نجات دهد و شما جوانان، سربازان طلوع خورشید حق هستید.

رستمی با اشاره به ایستادگی ملت ایران در برابر دشمنان، اظهار کرد: این ملت شایسته نصرت الهی است. حضور معنادار جوانان در سراسر کشور، حقیقت را نشان می‌دهد. مسئولان باید تمام توان خود را برای کشور صرف کنند. جنگ جاری، جنگ روایت است. آمریکا در جنگ مسلحانه شکست خورد و اکنون در جنگ روایت دنبال زمین زدن ملت در القا و روایت است و وظیفه شما جوانان این است که در جنگ روایت ایستادگی کنید. در جنگ فناوری ما موفق بودیم، دشمن با تمام توان به ما حمله کرد و این ملت با سلاح دانش ایستادگی کردند.

رئیس نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه‌ها با بیان اینکه دانشگاه نباید مشغول موضوعات انحرافی و تفرقه‌افکن شود، افزود: پرداختن به موضوعات منحرف کننده و اختلاف‌افکن، خیانت به جوانان است. مسئولان دانشگاه‌ها و آموزش و پرورش، خود را مسئول تربیت نسل سرباز امام بدانند و در این مسیر تلاش کنند. دانشگاه‌های شهر امام رضا باید الگوی دانشگاه ولایت‌مدار باشند.