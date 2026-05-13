رسالت دانشگاه در پیچ تاریخی امروز نیازمند بازنگری است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام مصطفی رستمی در مراسم دهه سرآمدی آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد اظهار کرد: بی تردید در ابتدای تاسیس دانشگاه در ایران در راستای تربیت کارشناس و متخصص و افراد توانمند برای پیاده کردن قالب زندگی، تمدن و اندیشه غربی بود چون دانشگاه مانند سینما وارداتی از غرب بود.

رئیس نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه‌های کشور ادامه داد: دانشگاه اما در بستر سنت ایرانی و اسلامی نقش آفرینی های زیادی کرد به طوری که جریان چپ از ابتدا در دانشگاه قدرت گرفت، بستر دانشگاه در مقابل جریان غالب روایت پهلوی ها، بستر رشد جریان چپ بود چه چپهای مارکسیستی و چه چپ های مسلمان.

وی گفت: جریان ضد سلطنت از ابتدا در دانشگاه قدرت گرفته بود، بگذریم از این طنزهای اخیر که در دانشگاه ها دیده شد و ارادتی به جریان سلطنت بود و ارتجاع عجیبی به نظر می رسید. اما کل جریان دانشگاه جریان ضد سلطنت و چپ در طیف های مختلف بوده است، اما این نکته منافاتی ندارد با این که جریان اصلی دانشگاه را جریان علمی در بستر پیش فرض ها و سنت ها و قواعد تمدن غرب بدانیم.

رستمی اظهار کرد: اکنون دوره نقد جدی این پیش فرض ها فرا رسیده است لذا دانشگاه می تواند روایت دیگر و نقش آفرینی دیگری داشته باشد. دانشجوی دکتری فیزیک ما در خرم آباد پای لانچر مجروح شد اما حاضر نشد در بیمارستان بماند و با بدن مجروح پای لانچر آمد و بعد در جراحت دوم در جنگ تحمیلی سوم به شهادت رسید. آیا انسان شجاع و از جان گذشته و از آبرو گذشته ای در فضای دانشگاه ها نیاز نداریم تا بیایند و چارچوب های موجود را به چالش بکشند؟

رئیس نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه‌های کشور بیان کرد: به باور رهبر شهیدمان و در راستای تلاش ایشان، جریان دانشگاه در این کشور باید به یک جریان تمدن ساز تبدیل شود چرا که با این مبنای قوی اسلام در این کشور جای دیگری نمی توان شکل گیری چنین تمدنی را متصور شد، دانشگاه می تواند در تربیت دانشجو، حل مسائل کشور، پژوهش های معطوف به نیاز و تولید نظریه ها نقش آفرین باشد.

وی اضافه کرد: آمریکا دانشجویان ایرانی حتی مسلمان انقلابی نخبه را برای ساخت سلاح در تمدن خودش که بعدا با آن دانشمندان ایرانی را بکشد، به کار می گیرد. می توان این طراحی و قاعده را تغییر داد، به نظر می رسد روی این موضوع هم نیاز به وقت گذاری بیشتری است و نیاز به افراد جسوری داریم که توان این قالب شکنی ها را با دانش انبوه و فرهیختگی خود نه با ادعا داشته باشند و در این مسیر حرکت کنند.

رستمی اظهار امیدواری کرد که دانشگاه بستر ساخت تمدن نوین اسلامی باشد.