نشت گاز کلر در پتروشیمی اروند؛ شرایط تحت کنترل قرار دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن ادیبی در این باره اظهار داشت: صبح امروز سه شنبه ۱۳ آبان ۱۴۰۴ راس ساعت ٧: ٠٣ نشت محدود گاز کلر در یکی از خطوط فرایندی شرکت پتروشیمی اروند به ایستگاه مرکزی ایمنی و آتش نشانی سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی اطلاع داده شد که بلافاصله با اقدام سریع تیم‌های عملیاتی ایمنی و آتش‌نشانی، محل حادثه مهار و وضعیت تحت کنترل قرار گرفت.

به گفته وی، در پی این حادثه تعدادی از کارکنان دچار مصدومیت سطحی شدند که بلافاصله جهت بررسی و درمان به مرکز درمانی منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی منتقل شدند و ۳ نفر نیز به بیمارستان نفت اعزام شدند.

ادیبی خاطر نشان کرد: در حال حاضر شرایط تحت کنترل است و ضمن آرزوی سلامتی برای مصدومین این حادثه به اطلاع می‌رساند خوشبختانه خللی در روند تولید شرکت مذکور ایجاد نشده است و اطلاعات تکمیلی اطلاع رسانی خواهد شد.

سخنگوی شرایط اضطراری منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی اظهار داشت: این نشت به دلیل همجواری با شرکت پتروشیمی رجال، به بخشی از این مجتمع سرایت کرده و شرایط در پتروشیمی رجال نیز تحت کنترل قرار دارد و خللی در تولید پتروشیمی رجال ایجاد نشده است.