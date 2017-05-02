رفع مشکل پتروشیمی پردیس تا ۲۴ ساعت آینده

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت پتروشیمی پردیس با انتشار اطلاعیه ای رسمی اعلام کرد: شامگاه دوشنبه (۱۳۹۶.۰۲.۱۱) در ساعت ۲۲.۰۷ واحد اوره فاز یک این مجتمع پتروشیمی دچار نشتی شد که بلافاصله واحدهای ایمنی و آتش نشانی این شرکت و شرکت های همجوار (پتروشیمی های پارس، زاگرس، جم و آریاساسول) و همچنین مدیریت ارشد ایمنی، بهداشت و محیط زیست شرکت عملیات غیر صنعتی پازارگاد وارد عمل شده و عملیات کنترل و مهار نشتی آغاز شد.

درتحقیقات اولیه، بالا بودن فشار سیستم و معیوب شدن ولو تخلیه عامل اصلی نشتی بوده است. با نشت مقداری محلول کربومات (که از مواد اولیه جهت تولید اوره است) ۹ نفر از کارکنان این شرکت و امدادگران حاضر در محل حادثه، دچار مشکلات تنفسی شدند که ۷ نفر از ایشان در بیمارستان نبی اکرم (ص) عسلویه تحت درمان قرار گرفته اند و دو نفر از مصدومان جهت انجام کنترل ها و مراقبت های ویژه و موثرتر به بیمارستان امام خمینی (ره) شهر کنگان اعزام شدند که خوشبختانه شرایط عمومی مصدومین پایدار و رو به بهبود گزارش شده است.

این شرکت تصریح کرد: واحد اوره فاز یک این مجتمع پتروشیمی در ۲۴ ساعت آینده در مدار تولید قرار خواهد گرفت.

گفتنی است؛ مجتمع پتروشیمی پردیـس تولید و عرضـه کننده محصولات آمونیـاک و اوره، مالک بزرگترین مجتمع تولیدکننده آمونیـاک و اوره در خاورمیانـه و نیز یکی از بزرگترین تولیدکنندگان این محصولات در سطح جهان به شمار می‌رود.