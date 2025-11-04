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۱۳ آبان ۱۴۰۴، ۱۲:۰۲

راهپیمایی ۱۳ آبان در تبریز

راهپیمایی ۱۳ آبان در تبریز

تبریز-راهپیمایی ۱۳ آبان باحضور پرشکوه مردم تبریز برگزار شد.

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کد مطلب 6644759

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