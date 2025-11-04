https://mehrnews.com/x39vwm ۱۳ آبان ۱۴۰۴، ۱۲:۰۲ کد مطلب 6644759 استانها آذربایجان شرقی استانها آذربایجان شرقی ۱۳ آبان ۱۴۰۴، ۱۲:۰۲ راهپیمایی ۱۳ آبان در تبریز تبریز-راهپیمایی ۱۳ آبان باحضور پرشکوه مردم تبریز برگزار شد. دریافت 102 MB کد مطلب 6644759 کپی شد مطالب مرتبط راهپیمایی ۱۳ آبان در شهر تبریز آغاز شد انگیزه دانشآموزان ایلامی برای شرکت در راهپیمایی ۱۳ آبان ماه حواشی راهپیمایی ۱۳ آبان تبریز استکبارستیزی دفاع از حق، ایستادن برابر ظلم و باور به تواناییها است بصیرتی: ۱۳ آبان نماد هویت استقلال طلبانه ملت ایران است نواخته شدن زنگ استکبارستیزی در تبریز گوشه هایی از فریاد استکبارستیزی مردم ارومیه در راهپیمایی ۱۳ آبان برچسبها یوم الله 13 آبان راهپيمايي 13 آبان تبریز
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