بصیرتی: ۱۳ آبان نماد هویت استقلال طلبانه ملت ایران است

حجت الاسلام والمسلمین مهدی بصیرتی در حاشیه مراسم راهپیمایی ۱۳ آبان در کاشان ضمن اشاره به خصوصیات بارز ملت ایران در جهان اظهار کرد: امروز جهان ملت ایران را به عنوان یک ملت مقاوم، مستقل و آزاده می‌شناسد.

وی با اشاره به اینکه رویدادهای مختلفی در طی سالهای پس از انقلاب باعث شده است تا ملت ایران خود را به جهان ثابت کند، ابراز کرد: یکی از این روزها ۱۳ آبان است که این روز نماد هویت استقلال طلبانه ملت ایران است.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی کاشان با اشاره به دشمنی‌های استکبار جهانی بر علیه ملت ایران تصریح کرد: یکی از مهمترین علل شکست این دسیسه‌ها اتحاد مردم با هر نژاد و طرز تفکری است که باعث سربلندی ایران عزیز شده است.

وی با اشاره به جنگ ۱۲ روزه اخیر اسرائیل بر علیه ملت ایران خاطرنشان کرد: امروز که به یاد دانش آموزان نامگذاری شده است باید از یاد شهدای دانش آموز حمله وحشیانه رژیم صهیونیستی بر علیه مردم ایران هم یاد کرد.

حجت الاسلام والمسلمین بصیرتی با اشاره به تهاجم فرهنگی دشمن گفت: استکبار جهانی وقتی در جنگ نظامی موفق نشد رو به سوی جنگ فرهنگی آورده است و در این جنگ دانش آموزان نقش مهمی برای شکست دشمن دارند.

وی با اشاره به اینکه روز دانش آموز برای همه دانش آموزان مظلوم عالم است، افزود: بسیاری از دانش آموزان در غزه، یمن، فلسطین و غیره هم مورد ظلم رژیم صهیونیستی قرار گرفتند و به شهادت رسیده یا مجروح شدند.