نیروهای مسلح برای پاسخ به هرگونه تهدید دشمن در آمادگی کامل هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام و المسلمین سیدمحمدنبی موسوی‌فرد روز سه‌شنبه در حاشیه راهپیمایی روز ۱۳ آبان در اهواز، ضمن تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) و تبریک روز دانش‌آموز اظهار کرد: حضور پرشور مردم و به‌ویژه دانش‌آموزان در راهپیمایی امروز، پیام روشنی از اقتدار، بصیرت و پایبندی ملت ایران به آرمان‌های انقلاب اسلامی به جهانیان مخابره می‌کند.

وی افزود: مردم ایران در طول بیش از نیم قرن پس از پیروزی انقلاب نشان داده‌اند که هر جا لازم باشد، در صف مقدم مقابله با استکبار جهانی و در حمایت از ولایت حضور دارند.

امام جمعه اهواز با اشاره به هماهنگی و حضور همدلانه نیروهای مسلح و سپاه در کنار مردم تصریح کرد: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی آماده‌اند تا در صورت هرگونه اقدام دشمن، پاسخی قاطع، ویرانگر و در سطح قدرت بازدارندگی ملی ارائه دهند.

نماینده ولی فقیه در خوزستان با تأکید بر اینکه این آمادگی با توکل بر خداوند و اتکا به ایمان ملت تداوم دارد، ابراز امیدواری کرد: ملت ایران همچون گذشته در برابر تمام توطئه‌های استکبار جهانی و جبهه صهیونیستی سرافراز و پیروز باقی بماند.