۲۸ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۲۴

نیروهای مسلح دست روی ماشه در انتظار اشتباه محاسباتی دشمن هستند

اهواز - امام جمعه اهواز گفت: نیروهای مسلح دست روی ماشه در انتظار اشتباه محاسباتی دشمن هستند و این‌بار شکست سنگین‌تر و خسارت‌هایی بیشتر به دشمن وارد می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سید محمدنبی موسوی‌فرد در خطبه‌های این هفته نماز جمعه اهواز با اشاره به اینکه جنگ با آمریکا در مظاهر گوناگون تمام‌شدنی نیست و در زمان‌های مختلف تغییر ظاهر می‌دهد اما نبرد جبهه حق علیه باطل ناتمام است، ادامه داد: اگر امروز آمریکا تمامی تعهدات بین‌المللی را امضا کند و پایبند تعهدات باشد، هیچ انسان عاقلی این تعهد را قطعی نمی‌داند، چرا که سابقه ننگین آنها در عهدشکنی بارز است.

وی با بیان اینکه دو طرف اکنون آتش‌بس را پذیرفتند و با قدرت نظامی جمهوری اسلامی، آتش‌بس بین رژیم صهیونیستی و حزب‌الله لبنان نیز صورت گرفت، تاکید کرد: امت حزب‌الله لبنان هیچ‌گاه تنها نمانده و این قدرت جبهه مقاومت بود که رژیم صهیونیستی و استکبار جهانی را به آتش‌بس کشاند.

امام جمعه اهواز تصریح کرد: آمریکا اگر تمامی قدرت‌های جهان و قوای اتمی و دریایی خود را برای جنگ با جبهه اسلام جمع کند باز هم حریف امت اسلامی نخواهد شد. اکنون نیروهای مسلح جمهوری اسلامی دست روی ماشه هستند و با کوچک‌ترین اشتباه دشمن، قطعا آن را نقض آتش‌بس دانسته و تمامی ناوگان استکبار جهانی را با تمام قدرت نابود خواهند کرد.

حجت الاسلام و المسلمین موسوی فرد ادامه داد: یکی از ترفندهای استکبار جهانی در روند مذاکرات، ذهن‌خوانی مسئولان ما برای برآورد قدرت نظامی و دفاعی ایران است که قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی با تمام قدرت مقابل آنها ایستاد و از منافع نظام جمهوری اسلامی دفاع کرد.

وی با بیان اینکه مردم ایران اسلامی و خوزستان قهرمان در این مدت سنگ تمام گذاشتند اما همچنان باید مردم در میدان حضور داشته و مراقب توطئه‌های رسانه‌ای دشمن باشند، اظهار کرد: مردم در میدان و نیروهای مسلح دست روی ماشه در انتظار اشتباه محاسباتی دشمن هستند و این‌بار شکست سنگین‌تر و خسارت‌هایی بیشتر به دشمن وارد می‌شود. نزدیک به ۵۰ روز است مردم در میدان هستند و این میدان‌داری بی‌شک تاریخ‌ساز خواهد شد.

خطیب جمعه اهواز در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فرارسیدن روز ارتش جمهوری اسلامی گفت: روز ارتش را به ارتشیان قهرمان و این بزرگ‌مردان تاریخ انقلاب اسلامی تبریک عرض می‌کنیم؛ ارتشی که سراسر ایمان است.

حجت الاسلام و المسلمین موسوی فرد گفت: مردان بزرگانی از جمله شهیدان شهید شیرودی، سپهبد قرنی و سپهبد صیاد شیرازی در ارتش قهرمان مجاهدت و ایثارگری کردند که یاد و خاطره این شهدای گرانقدر را گرامی می‌داریم.

کد مطلب 6803262

