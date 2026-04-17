به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سید محمدنبی موسوی‌فرد در خطبه‌های این هفته نماز جمعه اهواز با اشاره به اینکه جنگ با آمریکا در مظاهر گوناگون تمام‌شدنی نیست و در زمان‌های مختلف تغییر ظاهر می‌دهد اما نبرد جبهه حق علیه باطل ناتمام است، ادامه داد: اگر امروز آمریکا تمامی تعهدات بین‌المللی را امضا کند و پایبند تعهدات باشد، هیچ انسان عاقلی این تعهد را قطعی نمی‌داند، چرا که سابقه ننگین آنها در عهدشکنی بارز است.

وی با بیان اینکه دو طرف اکنون آتش‌بس را پذیرفتند و با قدرت نظامی جمهوری اسلامی، آتش‌بس بین رژیم صهیونیستی و حزب‌الله لبنان نیز صورت گرفت، تاکید کرد: امت حزب‌الله لبنان هیچ‌گاه تنها نمانده و این قدرت جبهه مقاومت بود که رژیم صهیونیستی و استکبار جهانی را به آتش‌بس کشاند.

امام جمعه اهواز تصریح کرد: آمریکا اگر تمامی قدرت‌های جهان و قوای اتمی و دریایی خود را برای جنگ با جبهه اسلام جمع کند باز هم حریف امت اسلامی نخواهد شد. اکنون نیروهای مسلح جمهوری اسلامی دست روی ماشه هستند و با کوچک‌ترین اشتباه دشمن، قطعا آن را نقض آتش‌بس دانسته و تمامی ناوگان استکبار جهانی را با تمام قدرت نابود خواهند کرد.

حجت الاسلام و المسلمین موسوی فرد ادامه داد: یکی از ترفندهای استکبار جهانی در روند مذاکرات، ذهن‌خوانی مسئولان ما برای برآورد قدرت نظامی و دفاعی ایران است که قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی با تمام قدرت مقابل آنها ایستاد و از منافع نظام جمهوری اسلامی دفاع کرد.

وی با بیان اینکه مردم ایران اسلامی و خوزستان قهرمان در این مدت سنگ تمام گذاشتند اما همچنان باید مردم در میدان حضور داشته و مراقب توطئه‌های رسانه‌ای دشمن باشند، اظهار کرد: مردم در میدان و نیروهای مسلح دست روی ماشه در انتظار اشتباه محاسباتی دشمن هستند و این‌بار شکست سنگین‌تر و خسارت‌هایی بیشتر به دشمن وارد می‌شود. نزدیک به ۵۰ روز است مردم در میدان هستند و این میدان‌داری بی‌شک تاریخ‌ساز خواهد شد.

خطیب جمعه اهواز در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فرارسیدن روز ارتش جمهوری اسلامی گفت: روز ارتش را به ارتشیان قهرمان و این بزرگ‌مردان تاریخ انقلاب اسلامی تبریک عرض می‌کنیم؛ ارتشی که سراسر ایمان است.

حجت الاسلام و المسلمین موسوی فرد گفت: مردان بزرگانی از جمله شهیدان شهید شیرودی، سپهبد قرنی و سپهبد صیاد شیرازی در ارتش قهرمان مجاهدت و ایثارگری کردند که یاد و خاطره این شهدای گرانقدر را گرامی می‌داریم.