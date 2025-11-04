امام جمعه جیرفت: آمریکا در پی سلطه و تحقیر ملت ها است

به گزارش خبرنگار مهر، میثم تارم، ظهر سه شنبه، روز ۱۳ آبان را نماد استکبارستیزی و تجلی فریاد بیداری دانش آموزان، دانشجویان و ملت ایران دانست و اظهار داشت: ۱۳ آبان یادآور خروش دانش آموزی، انقلاب دانشجویی و تبعید امام راحل است، اما باید توجه داشت که دشمنی و عداوت آمریکا علیه ملت ایران سابقه‌ای بسیار طولانی‌تر از این تاریخ دارد.

وی افزود: برخی تصور می‌کنند منشا دشمنی آمریکا با ملت ایران به ۱۳ آبان سال ۱۳۵۸ و اشغال سفارت این کشور بازمی گردد در حالی که کینه و خصومت آمریکا دست کم از مرداد سال ۱۳۳۲ آغاز شده است.

تارم، گفت: از همان زمان نگاه سلطه جویانه و تحقیرآمیز آمریکا نسبت به ملت ایران و بسیاری از ملت‌های دیگر آشکار بود و این کشور همواره با نگاهی از موضع قدرت، خواهان اطاعت پذیری دولت‌ها و ملت‌ها بوده است.

امام جمعه جیرفت با بیان اینکه ساختار حکومت ایالات متحده اساساً بر سلطه و تحمیل اراده خود بر سایر کشورها بنا شده است، خاطرنشان کرد: در سند استراتژیک امنیت ملی آمریکا مصوب ۲۰۱۷ به صراحت از رهبری جامعه جهانی و حاکمیت بر جهان سخن گفته شده است، اما باید گفت چه کسی چنین اختیاری به آمریکا داده است که خود را رهبر جهان می‌داند.

تارم، بیان کرد: در همین چارچوب آمریکا تلاش می‌کند از طریق ایجاد فشارهای اقتصادی و نظامی، تحمیل سیاست‌های خود بر ملت‌ها و همراه سازی دولت‌ها منافع خود را تامین کند.

وی افزود: این رفتارها در عرصه‌های مختلف از جمله در مخالفت با توان موشکی، اقتصادی و هسته‌ای ایران آشکار است، زیرا افزایش توان ملی کشورها با اهداف سلطه گرانه آمریکا در تضاد است.

امام جمعه جیرفت با اشاره به ماهیت نظامی گرای سیاست خارجی آمریکا گفت: آنچه امروز در رفتارهای آمریکا مشاهده می‌شود همان رویکرد نظامی گری و استفاده ابزاری از جنگ نرم و تهدیدات نرم افزاری و رسانه‌ای است که در قالب راهبردهای کلان این کشور دنبال می‌شود.

تارم، افزود: همه این شواهد بیانگر آن است که کینه و دشمنی آمریکا با ملت ایران ریشه‌ای راهبردی و اصولی نه مقطعی و احساسی دارد.