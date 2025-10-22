تارم: زیست عفیفانه به عنوان یک سبک زندگی مورد توجه قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام میثم تارم، پیش از ظهر چهارشنبه در نشست شورای فرهنگ عمومی جنوب کرمان با بیان اینکه زیست عفیفانه مفهومی جامع و فراگیر است گفت: اعضای شورا با برنامه ریزی و حضور مؤثر در جلسات برای گسترش فرهنگ عفاف و حیا در جامعه تلاش کنند.

وی افزود: «زیست عفیفانه» یکی از جلوه‌های ایمانی و از ارزش‌های بنیادین جامعه اسلامی است که نباید تنها به حجاب و پوشش محدود شود، بلکه باید به عنوان یک سبک زندگی دینی و اجتماعی مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به روایات امیرالمؤمنین (ع) افزود: حیا و عفت از نشانه‌های ایمان است و رهبر معظم انقلاب نیز «زیست عفیفانه» را از ویژگی‌های برجسته حضرت فاطمه (س) برشمرده‌اند که این موضوع اختصاص به یک جنس خاص ندارد، بلکه حقی اجتماعی برای همه اقشار جامعه است و همگان باید نسبت به آن مطالبه گر باشند.

رئیس شورای فرهنگ عمومی جنوب کرمان بیان کرد: همه موظف هستیم قوانین و مقررات مرتبط با عفاف و حجاب را رعایت کنیم، اما ماهیت کار شورای فرهنگ عمومی فرهنگ سازی است و باید تلاش شود فضای شهر به گونه‌ای فرهنگی و اثرگذار شکل گیرد تا مردم با باور و شناخت به این ارزش‌ها گرایش پیدا کنند.

تارم، با اشاره به اهمیت حضور فعال اعضای شورا در جلسات، از غیبت برخی اعضا گلایه کرد و گفت: رهبر معظم انقلاب فرموده‌اند «حاضرم جانم را برای فرهنگ بدهم» از این‌رو عدم حضور برخی اعضا در جلسات فرهنگی قابل توجیه نیست.

وی افزود: اعضای شورای فرهنگ عمومی باید با برنامه‌ریزی، مطالعه، ارائه راهکار و برنامه اجرایی در نشست‌ها حضور یابند تا تصمیم‌ها جنبه عملی پیدا کند.

وی تصریح کرد: اگر موضوع زیست عفیفانه جدی گرفته نشود، در مرحله نخست زنان جامعه متضرر خواهند شد و در گام بعدی خانواده‌ها دچار آسیب می‌شوند

رئیس شورای فرهنگ عمومی جنوب کرمان ادامه داد: همه ما وظیفه داریم با تلاش، آگاهی‌بخشی و فرهنگ‌سازی از بروز این آسیب‌ها جلوگیری کنیم.

تارم، خاطرنشان کرد: فضای فرهنگی جامعه زمانی شکوفا خواهد شد که نهادهای مسئول، مردم و رسانه‌ها در کنار هم برای گسترش الگوی زیست عفیفانه هم دلانه تلاش کنند و در چنین شرایطی اقدامات قانونی و سلبی نیز پشتوانه‌ای اثرگذار و قابل‌پذیرش در افکار عمومی خواهند داشت.