امیر خوش قلب: ورزش نقش مهمی در ایجاد دوستی میان کشورها دارد

به گزارش خبرنگار، امیر سرتیپ محمد یوسفی خوش‌قلب بعد از ظهر سه‌شنبه در حاشیه مسابقات بین‌المللی وزنه‌برداری نیروهای مسلح با بیان اینکه ایران افتخار میزبانی این دوره از مسابقات وزنه‌برداری نظامیان جهان را داشته است، اظهار کرد: این مسابقات نشان داد که آمادگی جسمانی در نیروهای مسلح به عنوان یک ضرورت عملی در جهت اقتدار دفاعی، به صورت جدی دنبال می‌شود

وی افزود که نیروهای مسلح ورزش را با هدف ارتقای سطح همگانی، قهرمانی و پهلوانی دنبال می‌کنند و وضعیت فعلی ورزش در این نیروها بسیار مناسب است و به‌عنوان بخشی جدایی‌ناپذیر از مأموریت‌ها پیگیری می‌شود

رئیس هیأت وزنه‌برداری نیروهای مسلح با اشاره به حضور کشورهای مختلف در این رقابت‌ها، بیان کرد: ورزش می‌تواند عاملی برای نزدیکی، مودت، دوستی و همدلی در سطح جهان باشد و نیروهای مسلح نیز به عنوان عضوی از جامعه جهانی می‌توانند پرچمدار رعایت عدالت و انصاف باشند

وی همچنین به تلاش‌های نیروی پدافند هوایی ارتش در ترویج ورزش میان کارکنان و خانواده‌ها اشاره کرد و گفت: با وجود مأموریت‌های متعدد این نیرو، ورزش به صورت روزانه دنبال می‌شود و هیأت رئیسه پدافند هوایی از ورزش همگانی حمایت کامل دارد. پیگیری ورزش در کوی‌های سازمانی و مدارس نیز به طور جدی ادامه دارد و فرمانده نیروی پدافند هوایی، حمایت از ورزش را به عنوان یکی از اولویت‌های ویژه خود قرار داده است

امیر خوش‌قلب در پایان تأکید کرد: ورزش در ابعاد همگانی، پهلوانی و قهرمانی در نیروهای مسلح به طور مستمر دنبال می‌شود و می‌تواند علاوه بر ارتقای آمادگی جسمانی، نقش مهمی در تقویت همبستگی و ایجاد دوستی میان کشورها ایفا کند