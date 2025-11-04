به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل دهستانی در نشست چله رسانه‌ای که با حضور جمعی از دانش‌آموزان استان یزد از خبرگزاری‌های پانا، بسیج و انجمن اسلامی دانش‌آموزان برگزار شد، با بیان اینکه ارتباط مستمر با نسل جدید باید سرلوحه فعالیت‌های فرهنگی و رسانه‌ای قرار گیرد، افزود: گفت‌وگوی صادقانه و شنیدن دیدگاه‌های نسل نوجوان، به بهبود فضای مدرسه، افزایش نشاط آموزشی و ارتقای مسئولیت‌پذیری جمعی کمک می‌کند.

وی با اشاره به نقش مهم تشکل‌های دانش‌آموزی در رشد فکری و مهارتی نسل آینده عنوان کرد: این تشکل‌ها بستر تعامل، همدلی و تمرین مشارکت هستند و اعضای آن ضمن آموزش مهارت‌های اجتماعی، درس وحدت و کار جمعی را در عمل تجربه می‌کنند.

دهستانی در ادامه گفت: تأکید مدیران ارشد دولت بر اهمیت تشکل‌ها، نشان از باور عمیق به نهادینه‌سازی مشارکت و تربیت نیروهای کارآمد برای آینده کشور دارد.

این مقام مسئول با تأکید بر لزوم فراهم کردن زمینه برای روحیه مطالبه‌گری دانش‌آموزان خاطرنشان کرد: مدارس باید محیطی شاداب و پویا برای اظهار نظر، نقد منصفانه و طرح پیشنهادهای سازنده توسط دانش‌آموزان باشند.

معاون استاندار یزد در بخش دیگری از سخنان خود، ضمن اشاره به ظرفیت بالای دانش‌آموزان در عرصه اطلاع‌رسانی و رسانه افزود: تشویق خبرنگاران نوجوان برای تولید محتوا، مستندسازی فعالیت‌های مدرسه و همکاری با رسانه‌های رسمی مانند صداوسیما می‌تواند در ارتقای سواد رسانه‌ای و ایجاد فضای گفت‌وگو در مدارس نقش‌آفرین باشد.

وی با اشاره به پیشنهاد معرفی خبرنگاران دانش‌آموزی به نهادهای روابط عمومی و فرمانداری‌ها گفت: این اقدام موجب تقویت ارتباط میان دستگاه‌های اجرایی و نسل جوان و استفاده از نگاه تازه آنان در عرصه اطلاع‌رسانی خواهد شد.

دهستانی، با تأکید بر اینکه سرمایه‌گذاری در آموزش و پرورش، سرمایه‌گذاری برای آینده کشور است افزود: دانش‌آموزان امروز مدیران و تصمیم‌سازان فردا هستند و باید با ایجاد بسترهای مناسب گفتگو، آموزش مهارت و واگذاری مسئولیت، آنان را برای ایفای نقش در آینده ایران اسلامی آماده کرد.

اسماعیل دهستانی در ادامه خطاب به دانش آموزان‌حاضر درجلسه افزود: حضور در «چله رسانه‌ای» فرصتی ارزشمند است تا نه‌تنها مهارت‌های خبرنگاری و رسانه‌ای شما تقویت شود، بلکه گامی در جهت پرورش ادبیات گفت‌وگو، نگاه نقادانه و تفکر تحلیلی در بین دانش‌آموزان استان یزد باشد.

معاون استاندار یزد در پایان تاکید کرد که ما باور داریم جامعه‌ای پیشرو، به نسل دانش آموزی نیاز دارد که شجاعت طرح پرسش‌ها و بیان نواقص را داشته باشد، و در کنار آن، توان فکری و خلاقیت برای ارائه‌ی راهکارهای اصلاحی را نیز در خود پرورش دهد.