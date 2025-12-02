به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل دهستانی ظهر سهشنبه در دومین نشست شورای سیاستگذاری جشنواره جایزه هنر سال یزد اظهار داشت: محور اصلی این دوره از جشنواره، تبیین انتظارات دبیرخانه از دستگاههای اجرایی است تا پیگیری اقدامات در جلسات آتی با وضوح بیشتری صورت پذیرد.
وی ادامه داد: تنظیم تقویم اجرایی یکپارچه برای تمام بخشهای جشنواره امری ضروری است و کلیه کمیتهها باید بر اساس آن فعالیت نمایند تا اجرای برنامهها بدون تداخل و تأخیر پیش رود.
دهستانی با اشاره به اهمیت هماهنگی نهادهای فرهنگی و هنرمندان گفت: تحقق اثرگذاری واقعی جشنواره مستلزم حرکت جمعی ذینفعان با رویکردی مشترک است.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد افزود: هنر، ابزاری کارآمد در عرصه فرهنگ است که میتواند در کاهش معضلات اجتماعی، ترویج الگوهای رفتاری مطلوب و ایجاد انسجام جمعی نقش آفرینی کند.
وی تصریح کرد: با نگرش اجتماعی به هنر، این حوزه میتواند به شکلدهی نگرشهای صحیح، تقویت امید در جامعه و مدیریت چالشهای فرهنگی بینجامد.
دهستانی همچنین گفت: هنر صرفاً عاملی برای سرگرمی نیست، بلکه بازتابدهنده دغدغههای عمومی و رسانهای برای گفتوگو، همدلی و یافتن راهحل است.
وی در پایان با اشاره به ضرورت تقدیر از هنرمندان برتر بیان کرد: چنین اقداماتی موجب تقویت خلاقیت و افزایش انگیزه در میان هنرمندان استان خواهد شد. جشنواره باید فضایی باشد که هنرمندان احساس کنند تلاشهایشان دیده میشود و فعالیت فرهنگی آنان ارزشمند است.
