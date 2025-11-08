دریافت 7 MB کد مطلب 6649295 https://mehrnews.com/x39xpV ۱۷ آبان ۱۴۰۴، ۲۰:۵۰ کد مطلب 6649295 فیلم هنر فیلم هنر ۱۷ آبان ۱۴۰۴، ۲۰:۵۰ «غریزه»؛ یک شاهکار سینمایی یا طبلی توخالی؟ رضا صدیق، منتقد سینمایی برنامه هفت گفت: داشتن تنها قاببندی خوب دلیلی بر استاندارد و خوب بودن یک فیلم نیست. کپی شد مطالب مرتبط «غریزه» یک پیشنهاد سینمایی متفاوت یا هیاهو برای هیچ؟ «غریزه» و «نوجوانی و بلوغ در سینمای ایران» در «هفت» بررسی میشوند حضور یک کتکخور عشق سینما روی پرده نقرهای؛ «آقای زالو» پرفروش شد برچسبها فیلم غریزه فیلم سینمایی ساخت فیلم سینمایی
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