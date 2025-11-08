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کد مطلب 6649295
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۱۷ آبان ۱۴۰۴، ۲۰:۵۰

«غریزه»؛ یک شاهکار سینمایی یا طبلی توخالی؟

«غریزه»؛ یک شاهکار سینمایی یا طبلی توخالی؟

رضا صدیق، منتقد سینمایی برنامه هفت گفت: داشتن تنها قاب‌بندی خوب دلیلی بر استاندارد و خوب بودن یک فیلم نیست.

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