https://mehrnews.com/x3cyxk ۲۳ تیر ۱۴۰۵، ۵:۰۲ کد مطلب 6887308 استانها گیلان استانها گیلان ۲۳ تیر ۱۴۰۵، ۵:۰۲ نماهنگ «میدان حضور» منتشر شد لاهیجان- نماهنگ «میدان حضور» بیست و یکمین اثر گروه سرود ضحی گیلان منتشر شد. دریافت 18 MB کد مطلب 6887308 کپی شد مطالب مرتبط قرار مردم لاهیجان در خیابان به صد و سی و چهارمین شب رسید روایت فرمانده سپاه رشت از رواق دارالذکر؛ عهد می بندیم که میمانیم رضایی: خدمت بیمنت راهبرد اصلی عبور از چالش های اقتصادی است برچسبها رهبر شهید تشییع رهبر شهید انقلاب استان گیلان نماهنگ
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