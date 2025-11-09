به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل کاظمی صبح یکشنبه در بازدید از پروژه احداث جاده دسترسی به روستای اسفندیاری شهرستان دیلم با همراهی معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری، بخشدار امام حسن و رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای اظهار کرد: این پروژه با هدف بهبود دسترسی روستاییان و تسهیل در رفت‌وآمد اهالی، بدون تخصیص اعتبار خاصی و با همکاری اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، شرکت پناه صنعت و مشارکت اهالی روستای اسفندیاری در حال اجراست.

فرماندار دیلم ضمن قدردانی از همکاری مردم و دستگاه‌های اجرایی، بر اهمیت تسریع در روند اجرای عملیات شن‌ریزی و تسطیح مسیر تأکید کرد و اظهار کرد: مشارکت مردمی در اجرای طرح‌های عمرانی به‌ویژه در مناطق روستایی نقش مهمی در توسعه متوازن شهرستان دارد.