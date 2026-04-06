  1. استانها
  2. بوشهر
۱۷ فروردین ۱۴۰۵، ۲۰:۴۰

بخشدار امام حسن: تکمیل پروژه‌های عمرانی با جدیت در دستور کار است

بوشهر- بخشدار امام حسن شهرستان دیلم از اجرای پروژه راه روستایی بدون تخصیص اعتبارات و در شرایط جنگ تحمیلی حاکم بر کشور در این بخش خبر داد.

محمود رضایی در حاشیه بازدید از پروژه راه روستایی روستای اسفندیاری در بخش امام حسن شهرستان دیلم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: علاوه بر حضور در بین مردم در خیابان‌ها، موضوعات مربوط به معیشت مردم، تامین کالاهای اساسی و پروژه های عمرانی مد نظر قرار دارد.

بخشدار امام حسن افزود: بر همین اساس در این بخش نیز هم تامین کالاهای اساسی و مایحتاج و معیشت مردم مورد توجه است و هم اجرای پروژه های عمرانی بدون توقف در حال انجام است و همچنان با تمام توان ادامه دارد.

وی اضافه کرد: پروژه راه روستایی روستای اسفندیاری بخش امام حسن شهرستان دیلم نیز علیرغم تهدیدهایی که در جنگ تحمیلی وجود دارد از پروژه‌های عمرانی است که متوقف نشده و در حال انجام است.

وی گفت: این پروژه بدون هیچگونه اعتباری و تنها با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود در منطقه، شرکت‌های محلی، دستگاه‌های اجرایی، شهرداری بندر دیلم و امام حسن و اداره راهداری و بدون یک ریال اعتبار، مسیر پنج کیلومتری این راه روستایی در حال انجام است.

وی اضافه کرد: امروز با حول قوه الهی و با همت همه مسئولین مراحل انتهایی این راه روستایی در حال انجام است تا به مردم همیشه در صحنه که همواره پای نظام و انقلاب اسلامی ایران ایستاده اند، تقدیم شود.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

