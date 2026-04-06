محمود رضایی در حاشیه بازدید از پروژه راه روستایی روستای اسفندیاری در بخش امام حسن شهرستان دیلم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: علاوه بر حضور در بین مردم در خیابان‌ها، موضوعات مربوط به معیشت مردم، تامین کالاهای اساسی و پروژه های عمرانی مد نظر قرار دارد.

بخشدار امام حسن افزود: بر همین اساس در این بخش نیز هم تامین کالاهای اساسی و مایحتاج و معیشت مردم مورد توجه است و هم اجرای پروژه های عمرانی بدون توقف در حال انجام است و همچنان با تمام توان ادامه دارد.

وی اضافه کرد: پروژه راه روستایی روستای اسفندیاری بخش امام حسن شهرستان دیلم نیز علیرغم تهدیدهایی که در جنگ تحمیلی وجود دارد از پروژه‌های عمرانی است که متوقف نشده و در حال انجام است.

وی گفت: این پروژه بدون هیچگونه اعتباری و تنها با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود در منطقه، شرکت‌های محلی، دستگاه‌های اجرایی، شهرداری بندر دیلم و امام حسن و اداره راهداری و بدون یک ریال اعتبار، مسیر پنج کیلومتری این راه روستایی در حال انجام است.

وی اضافه کرد: امروز با حول قوه الهی و با همت همه مسئولین مراحل انتهایی این راه روستایی در حال انجام است تا به مردم همیشه در صحنه که همواره پای نظام و انقلاب اسلامی ایران ایستاده اند، تقدیم شود.