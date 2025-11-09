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۱۸ آبان ۱۴۰۴، ۱۱:۲۲

ایستگاه مترو نعمت‌آباد؛ ۱۰ سال در خدمت مردم جنوب پایتخت

ایستگاه مترو نعمت‌آباد؛ ۱۰ سال در خدمت مردم جنوب پایتخت

ایستگاه مترو نعمت‌آباد که از ۱۸ آبان ۱۳۹۴ فعالیت خود را آغاز کرد، اکنون وارد دهمین سال خدمت‌رسانی به شهروندان تهرانی شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از مدیریت ارتباطات و امور بین‌الملل شرکت بهره‌برداری متروی تهران و حومه، ایستگاه مترو نعمت‌آباد در تاریخ ۱۸ آبان‌ماه ۱۳۹۴ به بهره‌برداری رسید و اکنون دهمین سال از آغاز فعالیت خود را سپری می‌کند.

این ایستگاه با ۸ هزار و ۵۰ مترمربع فضای سرپوشیده در عمق ۲۷ از سطح زمین ساخته شده و در اتوبان آیت‌الله سعیدی، نبش خیابان سهیل قرار دارد.

در حال حاضر، ایستگاه نعمت‌آباد دارای دو ورودی فعال، هشت دستگاه پله‌برقی، ۶ گیت ورودی و ۵ خروجی است و روزانه به طور میانگین ۱۱۰۰۰ مسافر را جابه‌جا می‌کند.

وجود پایانه تاکسی و اتوبوس در مقابل ایستگاه، دسترسی آسان مسافران به سایر نقاط شهر را فراهم کرده و نقش مهمی در اتصال شبکه مترو با حمل‌ونقل عمومی سطح شهر دارد.

از مراکز مهم اطراف ایستگاه می‌توان به صنایع چوب و مبل‌سازی و مرکز خرید و فروش خودرو آیت‌الله سعیدی اشاره کرد.

کد مطلب 6649743
مهسا حيدری توچائی

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    نظرات

    • IR ۱۴:۲۷ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۴
      0 0
      پاسخ
      سلام ازشماخوهش می کنم مترواسلامشهرراه بنداز یدشب ماشین نیست کرایه دوبله می گیرن

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