به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از مدیریت ارتباطات و امور بین‌الملل شرکت بهره‌برداری متروی تهران و حومه، ایستگاه مترو نعمت‌آباد در تاریخ ۱۸ آبان‌ماه ۱۳۹۴ به بهره‌برداری رسید و اکنون دهمین سال از آغاز فعالیت خود را سپری می‌کند.

این ایستگاه با ۸ هزار و ۵۰ مترمربع فضای سرپوشیده در عمق ۲۷ از سطح زمین ساخته شده و در اتوبان آیت‌الله سعیدی، نبش خیابان سهیل قرار دارد.

در حال حاضر، ایستگاه نعمت‌آباد دارای دو ورودی فعال، هشت دستگاه پله‌برقی، ۶ گیت ورودی و ۵ خروجی است و روزانه به طور میانگین ۱۱۰۰۰ مسافر را جابه‌جا می‌کند.

وجود پایانه تاکسی و اتوبوس در مقابل ایستگاه، دسترسی آسان مسافران به سایر نقاط شهر را فراهم کرده و نقش مهمی در اتصال شبکه مترو با حمل‌ونقل عمومی سطح شهر دارد.

از مراکز مهم اطراف ایستگاه می‌توان به صنایع چوب و مبل‌سازی و مرکز خرید و فروش خودرو آیت‌الله سعیدی اشاره کرد.