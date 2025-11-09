به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله مصطفی محامی در دیدار مدیرعامل و معاونین منطقه آزاد چابهار، با قدردانی از تلاش‌ها و فعالیت‌های صورت‌گرفته در این منطقهگفت: به نوبه خود از تمامی تلاش‌های دوستان چه در منطقه آزاد و چه سرمایه‌گذاران و فعالانی که در مسیر پیشرفت و رشد منطقه فعالیت می‌کنند، سپاسگزار هستم و کار ارزشمندی در حال انجام است.

نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان افزود: گزارشات ارائه شده از سوی ریاست منطقه آزاد چابهار نشان می‌دهد که کارها در مسیر تحقق قرار گرفته و بخشی از فعالیت‌ها در حال انجام است و متأسفانه در کشور به دلیل شیوه بیان گزارش‌ها، تا زمانی که نتیجه در میدان و به صورت عینی مشاهده نشود، باورپذیری سخت می‌شود با این حال، آنچه ارائه شد، بیانگر حرکت در مسیر صحیح است.

آیت الله محامی با اشاره به عقب‌ماندگی‌های موجود بیان کرد: در این حوزه عقب‌ماندگی‌های زیادی وجود دارد و البته مناطق آزاد در سایر نقاط کشور نیز وضعیتی مطلوب ندارند و در طول این سال‌ها می‌شد کارهای بیشتری انجام داد که متأسفانه نشده است که اکنون هدف یافتن مقصر نیست، بلکه باید واقعیت را پذیرفت و دانست که جبران این عقب‌ماندگی‌ها نیازمند تلاش مستمر، شبانه‌روزی، جهادی و با انگیزه است.

وی خاطرنشان کرد: این موضوع تنها مربوط به منطقه آزاد نیست، بلکه کل استان نیز بر اساس شاخص‌های توسعه در رتبه‌های پایین جدول قرار دارد اگر تلاش ما معمولی باشد، طبیعی است که سایر استان‌ها نیز در حال فعالیت‌اند و ما همچنان عقب خواهیم ماند و زمانی می‌توان فاصله را کاهش داد یا از انتهای جدول فاصله گرفت که تلاش فوق‌العاده و جدی انجام شود؛ در غیر این صورت وضعیت همان‌گونه باقی خواهد ماند.

نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان همچنین با اشاره به برخی چالش‌ها افزود: در استان نوعی کندی در کار وجود دارد که شما از آن آگاه هستید علاوه بر این، مقررات دست‌وپاگیر و احتمال ورود برخی مافیاها که مانع پیشرفت و اجرای برنامه‌ها می‌شوند، از دیگر مشکلاتی است که کار را سخت کرده است.

وی با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب بر ضرورت «ایران قوی» اظهار داشت: قوی بودن کشور در عرصه‌های مختلف از جمله نظامی، دفاعی، علمی و اقتصادی معنا پیدا می‌کند چالش اصلی در عرصه اقتصاد است و این حوزه نیازمند یک جهاد مستمر، با انگیزه بالا و همراه با روحیه ایثار و از خودگذشتگی است؛ همان روحیه‌ای که رزمندگان در میدان دفاع از کشور داشتند.

آیت الله محامی تصریح کرد: در مسیر توسعه اقتصادی، سختی‌ها، بی‌مهری‌ها، موانع طبیعی و حتی برخی سنگ‌اندازی‌هایی وجود دارد، اما برای آبادانی استان و کشور باید با صبر، حوصله و پشتکار در این راه ایستادگی کرد.

وی با تأکید بر ضرورت جذب سرمایه‌گذاران گفت: باید تلاش شود که سرمایه‌گذاران بیشتری به منطقه چابهار جذب شوند و اهمیت و آینده روشن منطقه برای آنان تبیین شود تا همکاری و سرمایه‌گذاری آنان به نفع هم استان و هم سرمایه‌گذار باشد.

نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان عنوان کرد: سرمایه‌گذاران بومی باید در اولویت باشند، اما متأسفانه بسیاری از سرمایه‌گذاران بومی یا در استان‌های دیگر و یا حتی خارج از کشور مشغول فعالیت‌اند باید آنان را دعوت و متقاعد کرد که به استان بازگردند و همچنین سرمایه‌گذاران غیربومی اعم از ایرانی یا خارجی نیز باید جذب منطقه شوند.